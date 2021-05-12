«Открытие» ведет выплаты вкладчикам банка «Нейва»

Общая сумма выплат уже превысила 3,9 миллиарда рублей.

В качестве банка-агента АСВ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» уже принято 11 тысяч обращений от частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Отметим, страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 миллиона рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться до завершения в отношении банка «Нейва» ликвидационных процедур.

Денежные средства могут быть выплачены частным клиентам в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке. К слову, половину выплат клиенты «Нейвы» оставляют в «Открытии». Выплаты же малым предприятиям осуществляются только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица.

Для ИП и розничных клиентов на сайте «Открытия» организована предварительная запись на посещение офисов, что позволяет сократить время ожидания в очереди. Эти клиенты могут обратиться за выплатой в 40 отделений банка, расположенных в 16 регионах страны - с полным списком можно ознакомиться здесь. Юридические лица (кроме ИП) могут обратиться в 25 отделений банка.