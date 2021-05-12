Липецкая область входит в российский топ-10 по экспорту масла

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Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Липецкой области за первый квартал 2021 года составил 130 млн долларов. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, снижение объемов экспорта к аналогичному периоду прошлого года на 8% обусловлено установлением механизмов государственного таможенного регулирования на основную экспортную продукцию (зерновые, семена масличных культур). При этом область перевыполнила плановые показатели, утвержденные региональным проектом «Экспорт продукции АПК», на 63%.

В рамках проекта Липецкая область подписала соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в котором для региона и установлены плановые показатели. В соответствии с соглашением в первом квартале 2021 года плановое значение показателя составило 80 млн долларов. «Агропромышленный комплекс области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – считает глава региона Игорь Артамонов.

По отдельным видам продукции АПК положительная динамика роста объемов экспорта в текущем периоде сохраняется, уточнили в управлении сельского хозяйства. Так, рост экспорта картофеля и замороженных картофельных полуфабрикатов составил 21%. Сигарет и сигаретной продукции, а также восстановленного табака было больше отправлено за рубеж в 2,2 и 2,3 раза соответственно. В 5,5 раза больше было вывезено за рубеж пшеничных отрубей, в 4 раза к аналогичному периоду 2020 года увеличился объем экспорта нерафинированного подсолнечного масла и кукурузного крахмала.

По экспорту масложировой продукции Липецкая область входит в десятку лучших в стране. «В области уже давно делается ставка на масличные культуры, – отметил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Высокомаржинальные масличные культуры, которые раньше в регионе практически не выращивались, теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области. Более того, на территории региона в последние годы сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. По производству подсолнечного масла Липецкая область занимает девятое место в России, льняного – четвертое, рапсового – второе».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.