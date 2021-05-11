Металлоинвест расширяет географию поставок

Контракты на поставку железорудной продукции рассчитаны на срок от одного до трёх лет.

Компания «Металлоинвест», в состав которой входит ЛГОК, заключила новые долгосрочные контракты на поставку ведущим российским и зарубежным компаниям.

В рамках данных соглашений Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, поставит 3,6 миллиона тонн концентрата и 12 миллионов тонн окатышей в год с Лебединского ГОКа и Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

Железорудная продукция объёмом в 2, в 4,65 и в 2,8 миллиона тонн в год будет отгружена Промышленно-металлургическому холдингу (ПМХ), Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и ЕВРАЗу, соответственно.

Зарубежным партнёрам Компании будет поставлено более 6 миллиона тонн железорудной продукции в год. Соглашения подписаны с ThyssenKrupp, Rogesa, ArcelorMittal, U.S. Steel Kosice, TrineckeZelezarny, Nippon Steel Sumitomo Metal, ERDEMIR, British Steel, HBIS Serbia.

Для нужд коксохимического производства Уральской Стали (входит в компанию «Металлоинвест») с ЕВРАЗом также заключен долгосрочный контракт по формульному ценообразованию на приобретение высоколетучих углей для коксования.

- Долгосрочное партнёрство, основанное на взаимопонимании и взаимной поддержке на разных стадиях развития рынка, является одним из элементов нашей Стратегии качественных изменений, – отметил заместитель генерального директора – коммерческий директор Металлоинвеста Олег Крестинин. – Основная часть наших продаж в железорудном сегменте осуществляется по долгосрочным контрактам, которые являются базой наших взаимоотношений с партнерами.

Чутко реагируя на потребности рынка, мы развиваем продуктовую линейку и совместно с клиентами достигаем наилучших результатов. Успешный опыт нашего сотрудничества с ключевыми партнерами основан на общих приоритетах: внимании к потребностям клиентов, лидерстве в технологиях, клиентском сервисе, безопасности труда и сокращении нагрузки на окружающую среду.