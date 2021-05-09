В Белгороде росгвардейцы провели персональный парад для ветерана

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии региона поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Зинченко с 76-й годовщиной Победы. По желанию фронтовика праздничные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Парад у дома ветерана» провели на базе ОМОН Росгвардии.

- Ваш подвиг предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений, дал нам возможность созидать и смело идти вперед, - отметил в поздравлении ветерана начальник регионального Управления полковник полиции Дмитрий Мещерин.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Перед Николаем Зинченко торжественным маршем прошел парадный расчет сотрудников белгородского ОМОН. С праздничным концертом перед гостями выступили подшефные кадеты школы №37 г. Белгорода и сотрудники спецподразделения. Ветерану также продемонстрировали современные образцы экипировки, вооружения и техники Росгвардии.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фронтовик посетил комнату боевой славы ОМОН, ознакомился с историей отряда, его традициями и подвигами сотрудников. В завершение Николаю Андреевичу вручили подарки, а он в свою очередь оставил памятную запись в «Книге пожеланий», которая хранится в музейной комнате.

Справка:

Николай Андреевич Зинченко – полковник в отставке, ветеран войны, ветеран труда и ветеран боевых действий. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». 22 июня 1941 года Николай Андреевич получил аттестат зрелости, затем его направили учителем физики, математики, черчения и рисования в Белопросенскую школу. После оккупации, в 17 лет, Николай Андреевич ушёл на фронт добровольцем и был определен в артиллерию. В 18 лет он уже освобождал Харьков. В этих боях отважному юноше удалось подбить шесть самолётов и один танк, но затем вместе с сослуживцами Николай Андреевич попал в окружение. Выходили из него шесть суток. Николай Зинченко – участник Курской битвы, в 19 лет прорывал блокаду Ленинграда, в 20 лет участвовал в боях за освобождение Прибалтики. День Победы Николай Андреевич встретил в Берлине. После войны служил в военных комиссариатах: сначала был офицером части, потом старшим помощником, заместителем военного комиссара и районным военным комиссаром.