Как в День Победы проехать по Белгороду?

Ограничения не коснутся транспортных средств экстренных служб. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Белгороде будет ограничено движение транспортных средств», - сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 8 мая, с 23:00 до окончания мероприятий ограничат остановку и стоянку автомобилей (кроме транспортных средств экстренных служб):

по проезду к зданию правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда,

по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы,

по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда,

по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области,

по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова,

по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской,

по улице Харьковской от улицы Попова до улицы Супруновской,

по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова,

по улице Зареченская от улицы Железнодорожная до въезда на дворовую территорию ЖК «Париж»,

по улице Купянская от улицы Ватутина до Михайловского шоссе,

по проезду от улицы Королева до улицы Мокроусова между строением 5 по улице Королева и парком «Южный».

С 7:00 9 мая до окончания мероприятий будет запрещено движение транспортных средств (кроме техники экстренных служб):

по проезду к зданию правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда,

по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы,

по Свято-Троицкому бульвару (нечетная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда,

по Свято-Троицкому бульвару (четная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области,

по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова,

по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской,

по улице Харьковской от улицы Попова до улицы Супруновской.

Также будет запрещено движение транспортных средств с 21:45 9 мая до окончания фейерверка:

по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова,

по улице Зареченская от улицы Железнодорожная до въезда на дворовую территорию ЖК «Париж»,

по улице Купянская от улицы Ватутина до Михайловского шоссе,

по проезду от улицы Королева до улицы Мокроусова между строением 5 по улице Королева и парком «Южный».

Водителям рекомендовано выбирать объездные маршруты по улице Попова, проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого, Михайловскому шоссе, улице Студенческая.