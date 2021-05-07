Жителям Белгородчины раздают Георгиевские ленты

К ней присоединился и коллектив Лебединского ГОКа.

В этом году волонтёры раздадут 15 миллионов чёрно-оранжевых лент. Если их сложить в одну линию, то она протянется от Владивостока до Калининграда.

В этой символической линии памяти будет и 10 тысяч георгиевских лент от лебединцев: столько закупил профком комбината для распространения в подразделениях предприятия. Семь тысяч из них ко Дню Победы раздадут волонтёры, три тысячи - профактивисты.

- Вручая Георгиевские ленточки, мы еще раз напоминаем людям о великом подвиге русского народа, победившего в самой ужасной и кровопролитной войне, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Это символ воинской доблести наших предков, который мы передаем из рук в руки. И пока эта традиция жива, будет жива память о Солдате, подарившем нам День Победы!

Главная цель акции «Георгиевская ленточка» - дать возможность каждому человеку выразить уважение к ветеранам войны, почтить память павших, продемонстрировать гордость за героическое прошлое Родины.

- Вручение георгиевских лент - важное предпраздничное мероприятие, в котором, обязательно участвует профсоюз. В период пандемии, когда отменены массовые мероприятия, акция обретает особое значение - объединяет общество. Георгиевская лента - символ воинской славы и связи поколений, показатель того, что мы помним и гордимся, - подчеркнул заместитель председателя профсоюзной организации Лебединского ГОКа Юрий Романов.

Екатерина Тюпина