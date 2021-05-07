Губкине прошёл турнир на призы Лебединского ГОКа

Спортивную встречу посвятили 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Знаменательно, что и такое же количество детей - 76 ребят - приняло участие в соревнованиях нынешнего года. Для традиционного турнира это рекорд!

Даша Смышляева - одна из самых юных участниц состязаний. Первоклассница волновалась перед началом, но тщательно разминалась и готовилась. Серьёзный настрой виден сразу, ведь Даша любит соревноваться, а ещё больше - побеждать.

- Я всегда получаю награды, медалей только две пока, а вот грамот - много, - добавила юная теннисистка.

Чтобы получить подачу от другого участника соревнований - Максима Сафонова, соперникам пришлось выстраиваться в очередь. На разминке парень дал своеобразный мастер-класс, не пропустив ни одного мяча. В спорт Максим пришёл четыре года назад:

- Одноклассница спросила: «А ты можешь в теннис играть?». И я задумался: «Ну как девочка может, а я нет?». Пришёл на тренировки посмотреть и записался, теперь вместе занимаемся.

«Победы - это хорошо, но их без проигрыша не бывает», - в этом убеждён теннисист Стёпа Комынин. Первая партия турнира оказалась за его соперником, но для Стёпы это не повод расстраиваться, ведь состязаться с плохим настроением нельзя!

- Всегда в таких случаях говорю себе, что надо дальше тренироваться. Если проиграл - не обижайся, у тебя всё впереди, ещё много таких партий будет, - поделился спортивной мудростью паренёк.

Две трети участников турнира - воспитанники отделения настольного тенниса губкинской спортшколы № 3. Талантливых ребят здесь растят увлечённые тренеры при поддержке Металлоинвеста.

- Благодаря компании «Металлоинвест» в прошлом году мы приобрели дорогостоящий инвентарь для ведущих теннисистов нашей секции, - рассказал тренер отделения настольного тенниса спортивной школы № 3 Олег Волненко.

Несколько часов насыщенных встреч за теннисными столами с ракетками в руках, и в конце - приятное вознаграждение. Все участники получили нужные спортсменам аксессуары - специальные бутылочки для воды. А победители в своих возрастных группах - заслуженные медали, дипломы и специальные призы от Лебединского ГОКа.

- Настольный теннис помогает детям становиться более активными и выносливыми. Губкинские мальчишки и девчонки показывают очень хорошие результаты, поэтому мы - комбинат, компания «Металлоинвест» - стараемся во всём им помогать и поддерживать этот вид спорта, - отметил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа,

депутат Белгородской областной Думы Владимир Евдокимов.

Даже поражения не умаляют удовольствия от соревнования с достойными соперниками. Такие турниры окрыляют начинающих спортсменов, помогают совершенствовать навыки, укрепляют их мечту стать чемпионами.

Екатерина Макарова