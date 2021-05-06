Металлоинвест подвел итоги работы за первый квартал года

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, продолжает развитие.

Железорудная продукция

Объем производства железной руды в обозначенном периоде вырос на 1,8% кв/кв, оставшись практически без изменений по отношению к показателю прошлого года (-0,3% г/г) и составил 10,3 миллиона тонн. Такая динамика связана с оптимизацией времени ремонтов и обслуживания оборудования и снижением расхода руды на концентрат.

Выпуск окатышей увеличился на 3,9% кв/кв и на 0,2% г/г и составил 7,1 миллиона тонн. Рост кв/кв в основном связан с проведением в 4К 2020 планового капитального ремонта обжиговой машины на ОЭМК и сокращением длительности текущих ремонтов ОМ-2,4 на ЛГОКе.

За первый квартал 2021-го Компания произвела 2,1 миллиона тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 1,2% выше показателя за 4 квартал 2020–го, но на 1,3% ниже показателя того же периода прошлого года. Рост показателя кв/кв обусловлен снижением времени ремонтов оборудования. Динамика г/г в основном связана с изменением производительности оборудования и снижением календарного времени работы

Что касается реализации, то по итогам 1 квартала объем поставок железорудной продукции внешним потребителям составил 6,4 миллиона тонн, что на 4,2% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 72%; доля реализации железорудной продукции на внутренний рынок осталась без изменений и составила 51% от общего объема.

В связи с восстановлением спроса на традиционных близлежащих рынках сбыта, в отчетном периоде сократился объем экспортных поставок в Китай. Поставки в другие регионы росли, наибольшую долю в объеме экспортных поставок сохранила Европа, составив 73% от всего объема экспорта

Металлургическая продукция

В 1 квартале 2021 Металлоинвест произвел 0,6 миллиона тонн чугуна, что на 13,6% выше показателя кв/кв, но на 18,9% ниже показателя прошлого года. Рост объема производства по отношению к прошлому кварталу обусловлен вводом в эксплуатацию ДП-2 после технического перевооружения, тогда как снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с выводом на проектную мощность ДП-2, а также проведением капитального ремонта ДП-1 в феврале 2021 г.

Объем выплавки стали увеличился на 1,1 % кв/кв, и составил 1,2 миллиона тонн при этом изменение г/г составило -2,6%. Рост кв/кв обусловлен увеличением спроса на колесную и литую заготовку. Изменение связано с сокращением реализации литой заготовки и продукции стана 2800.

В связи с сокращением объемов производства и одновременным ростом внутреннего потребления, реализация чугуна внешним потребителям сократилась на 19,0% по отношению к 1К 2020 до 0,3 миллиона тонн. А доля реализации стальной продукции HVA по итогам 1 квартала года увеличилась до 42% (36% к 2020 году).

Комментируя показатели, Назим Эфендиев, Генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест, подчеркнул:

- Прошедший год наглядно показал, что ключевые факторы эффективной работы предприятий – это гибкость технологического цикла и внимание к вопросам устойчивого развития, прежде всего промышленной безопасности, охране здоровья сотрудников и защите окружающей среды. Итоги первого квартала 2021 года демонстрируют состоятельность принятой Стратегии качественных изменений, рассчитанной до 2032 года, основными элементами которой являются качество продукции, экология и партнерство.

Основываясь на опыте долгосрочного сотрудничества, мы разрабатываем и предлагаем нашим клиентам инновационные продукты.

Модернизация обжиговых машин на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева в начале текущего года позволит увеличить объем выпуска офлюсованных окатышей с основностью от 0,5 до 1,1 ед. более чем в два раза – до 5,6 миллиона тонн в год. Модернизация доменного цеха на Уральской Стали выведет производство чугуна на уровень 2,7 миллиона тонн по итогам 2021 года, что позволит предложить рынку до 1,5 миллиона тонн товарного продукта.

Новый импульс развитию Компании придает благоприятная конъюнктура, сложившаяся в начале 2021 года на мировом рынке. Мы продолжим наращивать инвестиции в развитие производственных мощностей с использованием самых прогрессивных и инновационных технологий в металлургии и горнорудной промышленности.