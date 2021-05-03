Митрополит Иоанн поздравил белгородцев с Пасхой Христовой

Фото: служба протокола Белгородской митрополии.

Обращение Главы Белгородской митрополии, митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна гласит:

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада Русской Православной Церкви, живущие на просторах Святого Белогорья!

Снова и снова «до края земли» (Деян. 1, 8) звучат слова исповедания нашей веры: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» В этом древнем приветствии соединились и сияние Истины, и радость победы Жизни над смертью, и наша надежда стать гражданами Небесного Царства, чтобы вечно пребывать с Творцом всего сущего.

Церковь провозглашает эту радость всем людям с надеждой, что она будет обитать в их сердцах, в каждом доме, в каждой семье и особенно там, где больше страданий – в больницах, тюрьмах, сиротских приютах, домах для бездомных. Воскресение Христово свидетельствует о том, что любовь Бога сильнее самой смерти! Любовь Бога может изменить нашу жизнь, направить ее по пути спасения.

Пасха – это исход, переход человека от рабства греха и зла к свободе и любви. Когда Сын Божий стал Человеком и прошел до конца скорбный путь страданий и даже спустился во ад, Он взял грехи человечества и искупил нас. Но после смерти на Кресте Христос вошел в жизнь вечную с нашей человечностью, подобной нам «во всем, кроме греха» (Евр. 4. 15).

В своей земной жизни Христос исцелял страждущих, повелевал стихиями, умножал хлебá, изгонял бесов, ходил по водам, наконец, воскресил из мертвых Лазаря (Ин. 12, 17). Святитель Амфилохий Иконийский писал: «Только Господь возгласил: «Лазарь, иди вон!» (Ин. 11, 43), и тотчас тело исполнилось жизнью. Ад, пораженный в самые недра, отпустил Лазаря. Душа Лазаря, вновь возвращенная и призванная святыми ангелами, соединилась с собственным телом».

Грехопадением Адама и Евы в мир вошла смерть. Все люди, включая ветхозаветных праведников, неминуемо оставляя земной мир, шли в ад. Его держава для многих казалось непоколебимой и вечной. Но Господь Своим Воскресением разрушил «оковы ада». Он явил Свою власть над смертью, Он вкусил смерть на Кресте вместе с нашими грехами для того, чтобы освободить нас от власти диавола. «Поглощена смерть Победою!» Уничтожено жало смерти – грех, силу же грех получил от закона. Но – благодарение Богу – Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа (1 Кор. 15, 54-57), поэтому верующий во Христа «если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25).

Сила Воскресения Христова действует в нашем мире, в наших буднях и привычных пространствах нашего существования. Когда мы совершаем переход от рабства зла к свободе добра, мы делаем это силой Любви Бога. События последних месяцев, связанные с преодолением зловредной пандемии, обострили проблему сохранения человечности в людском роде. Многие почувствовали не только физические страдания, но и состояние выжженной пустыни внутри самих себя. Когда иссякла любовь к Богу и ближнему, когда ушла радость из сердца, безнадежность и страх овладели душами людей. Но милосердие Божие может заставить зацвети самую опустошенную землю и, по слову пророка Иезекииля, оживить иссохшие кости: «Так говорит Господь Бог: Мой Дух Я вложу в вас, и вы оживете. Я дарую вам мирную жизнь на вашей земле» (Иез. 37, 5, 14).

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада Русской Православной Церкви, живущие на просторах Святого Белогорья!

В праздник Светлого Христова Воскресения откроем свои сердца для благодати Божией, дадим милосердию и любви Творца неба и земли обновить нас, изменить нашу жизнь. Мы можем стать теми каналами, через которые Бог оросит пустыню израненных душ. Мы можем создать «сердечную сеть любви», которая будет сохранять этот мир от цифровой трансформации, искажения природы человека и бездушия. Мы сможем наполнить мир справедливостью и радостью. Преобразить ненависть в любовь, месть – в прощение, войну – в мир.

Христос – Новый Адам! Христиане – новое человечество! Мы должны излечить всех тех, кто ранен алчностью и ищет всё новой и новой легкой наживы за счет других, излечить всех, кто ранен эгоизмом, угрожающим самому существованию жизни, личности, семье и обществу, излечить всех, кто разрушает творение Божие.

Вокруг нас слишком много обездоленных, больных, страждущих. Но мы в силах им помочь, если примем Воскресшего Христа в свое сердце, а Он Своею силою направит и вдохновит нас на доброделание. Спешите делать добро, и мы сохраним мир!

Иисус Воскрес – это наша надежда!

Мы не подвластны греху – это наша жизнь!

Победила Любовь – это наше будущее!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!