Белгородские энергетики присоединились к автопробегу «Энергетики – Великой Победе»

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» приняли участие в автопробеге, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный старт патриотической акции в режиме видеоконференцсвязи дал генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Двадцать празднично украшенных колонн каждая в составе 10 автомобилей под управлением водителей-электромонтёров проехали маршрутами Победы своих регионов, возложили цветы у подножия обелисков и отдали дань памяти и уважения солдатам Великой Отечественной, свергнувшим фашизм. Завершится автопробег в Туле посещением мемориала энергетикам – героям Великой Отечественной войны.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Участники белгородского автопробега во главе с заместителем генерального директора – директором «Россети Центр Белгородэнерго» Сергеем Демидовым стартовали от нового Центра управления сетями, расположенного на территории Белгородских электрических сетей.

После короткого доклада о готовности сил и средств энергетики отправились в путь. Первой точкой памятного маршрута стал мемориальный комплекс «Вечный Огонь» в Белгороде. Энергетики возложили цветы и почтили память воинов, погибших в ходе сражений 1941-1943 гг. и захороненных в братской могиле.

Следующим пунктом стал мемориал «В честь героев Курской битвы» в поселке Яковлево Белгородской области. Комплекс был открыт 4 августа 1973 г. на бывшем поле Курской битвы. Сегодня он является филиалом Белгородского государственного историко-краеведческого музея. Завершилась региональная часть патриотического пробега на легендарной Прохоровке, у главного монумента мемориального комплекса «Прохоровское поле» - Звонницы. В память о советских солдатах, павших на Курской дуге, энергетики возложили цветы и почтили память героев минутой молчания.

Сергей Демидов. фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- Автопробег «Энергетики – Великой Победе» – это дань уважения известным и неизвестным подвигам целого поколения победителей. Энергетики свято чтут память о бессмертном подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, поддерживают ветеранов, считают своим долгом рассказывать молодежи о мужестве солдат-освободителей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, - подчеркнул Сергей Демидов.