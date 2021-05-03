Национальный проект «Производительность труда» расширил список возможных участников

Также было принято решение увеличить вдвое допустимую долю иностранного участия в капитале компании, которая решит присоединиться к нацпроекту.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Чтобы реализовывать поставленные задачи, Правительство РФ разработало комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов на предприятиях-участниках нацпроекта.

В апреле проектный комитет нацпроекта во главе с первым заместителем Председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым принял решение о расширении списка участников проекта. Теперь к национальному проекту могут присоединиться предприятия торговли.

- Торговля, с экономической точки зрения, представляет большой интерес. Из 20 тысяч российских средних и крупных компаний – почти половина занимается ритейлом. В результате включения торговли в нацпроект, его экспертиза расширится от производителя до потребителя, - отметил первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов.

Также было принято решение увеличить вдвое (с 25 до 50%, при объеме выручки от 400 млн. рублей за предыдущий год (без НДС)) допустимая доля иностранного участия в капитале компании, которая решит присоединиться к нацпроекту «Производительность труда».

Напомним, в Белгородской области оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Он был создан в октябре 2018 года при поддержке Департамента экономического развития. По результатам рейтингования субъектов РФ по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» силами региональных центров компетенций в 1-м квартале 2021 года белгородский РЦК вошел в тройку лидеров.

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