«Открытие» обновил «Бизнес-портал»

Предпринимателям и бизнесменам стало доступно еще больше полезных сервисов.

К примеру, теперь доступна услуга «Корпоративный среднемесячный остаток» – начисление процентов на общий остаток по счетам группы компаний. Процентная ставка зависит от величины остатков. Выплата процентов будет осуществляться ежемесячно на каждый участвующий счет. Срок – от 1 до 3 месяцев.

Появилось E-mail информирование о событиях ВЭД: наступление ожидаемого срока по подтверждающим документам или операциям; завершение срока исполнения обязательств по контрактам; отказы по документам валютного контроля; напоминание о необходимости предоставить подтверждающие документы. Этот сервис бесплатный, и клиент указать до пяти своих E-mail для направления сообщений.

Также автоматически был подключен GPI-трекер для отслеживания исходящих валютных платежей в режиме реального времени: где в настоящий момент находится платеж; какой банк и в каком размере удержал комиссии из платежа; когда и в каком размере деньги зачислены получателю. Этот сервис не нужно подключать и комиссия за его использование не взимается.Сервис SWIFT GPI обеспечивает прозрачность международных расчетов компаний – участников ВЭД и работает по умолчанию при отправке каждого валютного платежа.

А узнать о поступивших платежных требованиях теперь можно без посещения офиса – при помощи SMS-уведомления о поступлении.

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