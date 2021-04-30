В Белгороде прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников

Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети» проводится в четвертый раз.

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» собрал 164 учащихся 9 и 10 классов из различных школ области. Состязания прошли на четырех площадках - в Белгороде, Старом Осколе и Строителе. Максимальное число претендентов собрал Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, который наряду с департаментом образования области четвертый год подряд оказывает поддержку в проведении мероприятия.

Как подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов, Олимпиада «Россети» организована по принципу Всероссийской олимпиады школьников, главным отличием является лишь тот факт, что победители определяются по сумме баллов, набранных одновременно по трем предметам.

Сергей Демидов поблагодарил специалистов департамента образования области, а также весь преподавательский состав вуза и школ за активное участие в подготовке и проведении мероприятия.

- Физика, математика и информатика – это те науки, на которых строится вся энергетическая отрасль нашей страны, – отметил он. - В прошлом году Олимпиада, как и многие другие образовательные и общественные мероприятия проходила в дистанционном формате, а в этом мы вновь в гостях у нашего главного университета – основного поставщика квалифицированных кадров для работы в энергосистеме.

Сергей Демидов поблагодарил специалистов департамента образования области, а также весь преподавательский состав вуза и школ за активное участие в подготовке и проведении мероприятия. Старшеклассникам пожелал достойно продемонстрировать все свои знания и выйти в следующий тур.

Удачи в решении тестовых заданий пожелала ребятам также Директор малого технологического университета БГТУ им. В.Г. Шухова Наталья Алтынник, которая анонсировала победителям и призерам дополнительные баллы к ЕГЭ при зачислении в вуз.

Итоговые протоколы по результатам первого тура Олимпиады будут размещены на сайте «Олимпиады школьников Белогорья», а также в группе сообщества ВКонтакте. http://olymp.beluno.ru/, https://vk.com/public203940152

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети» проводится в четвертый раз. Главная цель состязания – поиск одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, увлеченных энергетикой молодых людей, планирующих связать свое будущее с электроэнергетической отраслью. Победители и призеры пройдут в следующий тур, где смогут применить имеющиеся знания уже в решении прикладных задач в области электроэнергетики. Школьники, набравшие максимальное количество баллов, станут участниками энергетической проектной смены в одном из всероссийских детских оздоровительных центров.