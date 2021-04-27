Скверы Белгорода благоустроила торговая сеть «Пятёрочка»

В торжественном открытии 23 апреля принял участие начальник управления потребительского рынка Белгородской области Станислав Свечкарь.

«Одной из наших целей является забота о гостях и обществе в целом, - считает Евгений Дутов, директор макрорегиона «Центр» торговой сети «Пятёрочка». - Мы стремимся создать более уютную и комфортную атмосферу не только в наших магазинах, но и вокруг, чтобы местным жителям еще приятнее было приходить к нам в гости за покупками. Мы благодарим правительство Белгородской области за поддержку в реализации этого проекта. Уверен, новые зоны отдыха придутся по душе горожанам».

По адресам ул. 50-летия Белгородской области, д. 25 и ул. Белгородского полка, д.34 раньше были пустые неухоженные зоны. Сейчас на их местах появились красивые новые скверы. Здесь и удобные скамейки, урны для мусора, велопарковки… Особо подчеркнем, что в скверах установлены энергоэффективные фонари. Это для того, чтобы прогулки можно было совершать и в вечернее время.

Кроме того, территории обновленных скверов дополнительное озеленили, а на ул. 50-летия Белгородской области на радость детворе и их родителям появилась еще и детская игровая площадка с различным оборудованием. Также по всему городу «Пятёрочка» установила вазоны с цветами.

КСТАТИ

Всего в рамках реализации проекта по комплексному облагораживанию городского пространства в Белгороде было установлено 11 скамеек, 10 урн, 63 вазона с цветами, 12 фонарей, а также выполнено контейнерное и вертикальное озеленение.