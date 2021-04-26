«Открытие»: россияне хотят четырехдневку и больше зарабатывать

Больше половины россиян поддерживают переход на короткую рабочую неделю, если это не приведет к снижению уровня оплаты их труда.

Согласно результатам опроса, проведенного экспертами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек, 80% россиян готовы искать подработки или уже подрабатывают.

У 70% россиян есть одна постоянная работа. Кстати, 14% россиян отметили, что работа позволяет им лишь с трудом сводить концы с концами. Больше одной работы у 8% респондентов. 21% опрошенных заявили об отсутствии постоянной работы в принципе.

Что касается уровня доходов, то три четверти россиян хотели бы зарабатывать больше. К слову, львиная доля наших сограждан готова и больше работать: 70% опрошенных заявили, что пока не искали, но готовы искать подработки. А 10% уже имеют их, считая насущной необходимостью.

Сколько нам для счастья надо? 38% россиян считают достаточным для достойной жизни месячный доход от 50 до 80 тысяч рублей. 11% говорят, хватило бы и меньше 50 тысяч. При этом 28% опрошенных назвали достойным доходом 80-120 тысяч в месяц на человека, 15% - от 120 до 200 тысяч в месяц, а еще 9% хотели бы зарабатывать свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.

Пандемия COVID-19 изменила отношение россиян к форматам работы. 51% заявили, что для них наиболее предпочтительным является гибридный график, когда есть возможность выбирать - работать из дома или из офиса. По мнению 16%, работать в офисе эффективнее, чем на удаленке, а 14%, напротив, полагают, что лучше работать только из дома.