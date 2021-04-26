Игорь Артамонов вместе с жителями Липецкой области заложил «Сад памяти» в Ельце

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На территории мемориального комплекса «Знамя Победы» недалеко от Ельца представители власти, волонтеры, студенты, школьники посадили пять тысяч молодых ясеней и сосен в память о героях Великой Отечественной войны. Тысячи ельчан участвовали в боевых действиях, свыше 8 тысяч награждены орденами и медалями, несколько человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

«Память - это то, что отличает любого человека. Мы должны помнить подвиги наших отцов, наших дедов, должны помнить историю нашей страны, которая отдавала все для фронта, для Победы. Сегодня мы сажаем молодой лес в том месте, где начиналась Елецкая наступательная операция. Будем всегда вспоминать тех воинов, которые погибли на нашей земле, защищая ее от врага», - сказал Игорь Артамонов.

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Игорь Артамонов поблагодарил участников акции и отметил, что к 80-летию начала Великой Отечественной войны в России высадят 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах наших соотечественников, погибших за Родину. Акция проходит во всех районах Липецкой области второй год. Присоединиться к ней можно и сейчас. Для этого нужно зайти на официальный сайт садпамяти2021.рф, кликнуть на карту акции, найти свой регион и зарегистрироваться на высадку деревьев.

Международную акцию «Сад памяти» поддерживают Минприроды России и Рослесхоз в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийское общество охраны природы. «Это новый взгляд на восстановление «зеленого фонда» нашей страны. Профессиональные лесоводы всю жизнь занимаются лесовосстановлением, но при этом никогда ранее ни в России, ни в мире масштабные высадки деревьев не обретали такого глубокого смысла», – подчеркнул замглавы Минприроды России – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.