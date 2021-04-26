Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в плоггинг-забеге

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В День Всероссийского субботника руководитель региона Игорь Артамонов вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной принял участие в плоггинг-забеге, который прошел в Каменном логу 15 микрорайона и был посвящен международному Дню Земли. Здесь собрались около 150 человек. Многие приходили семьями, коллективами и объединялись в команды. Игорь Артамонов поприветствовал участников забега и пожелал всем успехов.

«Рад, что вас не испугала погода. Здорово, что есть люди, которые хотят, чтобы наш город и наша область стали чище, красивее. Я здесь первый раз, место прекрасное и для отдыха, и для занятий спортом. Мы уже обсудили с мэром, что на следующий год вместе с жителями решим, что здесь сделать. Все мы знаем, что наш город нуждается в уборке, и сегодня нам нужно сделать один шаг для того, чтобы Липецк был самым чистым и самым красивым. Успехов нам в труде», - сказал Игорь Артамонов.

Перед стартом для всех участников провели разминку тренеры городского детско-юношеского центра «Спортивный». Всем выдали номера, перчатки и мешки для мусора. Дети бежали 600 метров, взрослые - 1100 метров, собирая по маршруту различные отходы. Во время уборки Игорь Артамонов отметил, что много мусора на склонах лога со стороны гаражного кооператива.

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«Так нельзя. Надо беречь наш город в чистоте. Надо проводить субботники и призывать к сохранению чистоты других. Мэру предстоит поработать с собственниками гаражей. Недопустимо так относиться к природе», - сказал Игорь Артамонов.

На финише все участники получили медали. Также был проведён творческий конкурс «Артефакт», участники которого должны были найти необычные предметы и придумать про них увлекательную историю. Кроме пластикового мусора в мешках дети принесли к финишу покрышки, мягкие игрушки, терку, пассатижи, кастрюлю, пластмассовую корону.

Организаторы плоггинг - забега - департамент по физической культуре и спорту г. Липецка, строительная компания «ОДСК Липецк», ГДЮЦ «Спортивный», общественное движение «Сделаем», беговой клуб «Lipetsk run club». Партнерами стали депутат областного Совета Сидоров Антон, отдел охраны окружающей среды города Липецка, «Эко-пром Липецк», Центр защиты и помощи семьям.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.