Губернатор Игорь Артамонов встретился со священнослужителями Русской православной церкви

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Руководитель региона обсудил со священнослужителями совместную работу с молодёжью, особенности проведения пасхальных церковных служб в период пандемии и планы по восстановлению храмов.

Игорь Артамонов акцентировал внимание представителей православной церкви на предстоящих праздничных богослужениях, подчеркнув, что службы должны пройти с соблюдением всех санитарных норм. «Пасха – святой праздник для большей части населения Липецкой области и мы понимаем, насколько важно для жителей в эти дни посетить храм. Среди ваших прихожан много людей в возрасте, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом. Поэтому у меня к вам особая просьба – организуйте процесс так, чтобы мы могли избежать вспышки заболеваемости и сохранить здоровье и жизни людей», – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к священнослужителям.

Представители Липецкой митрополии выступили с рядом инициатив. В частности, предложили развивать в районах воскресные школы и проводить в регионе православные форумы и фестивали.

«Роль церкви в современном обществе трудно переоценить, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Мы рассчитываем на вас в работе с детьми и готовы рассмотреть возможность проведения православного молодёжного форума. Это интересное предложение. Ждём от вас проект, который с радостью поддержим».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.