Белгородская область вновь вошла в тройку лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Подсчет итогов рейтинга проводится ежеквартально.

На официальной платформе национального проекта «Производительность труда» «Производительность.рф» опубликован рейтинг регионов по итогам первого квартала текущего года. Обновлен список лидеров среди субъектов России по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» силами региональных центров компетенций (РЦК).

Результаты рейтинга можно увидеть в разделе Национальный проект – Рейтинг РЦК. Первую строчку заняла Удмуртская Республика с результатом 8,4 балла, сохранив лидерство. На втором месте, поднявшись на одну позицию, оказалась Республика Татарстан с результатом 8,3 балла. Белгородская область по-прежнему в тройке лидеров с результатом 8,1 балла.

Напомним, список лидеров формируется по 10-бальной шкале, с учетом восьми основных показателей. Учитывается также укомплектованность штата, выполнение плана по охвату предприятий, своевременному старту и количеству завершенных проектов, а также укомплектованность РЦК сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельных проектов. Помимо этого, в рейтинге оценивается выполнение графика реализации мероприятий проектов, создание потоков-образцов и уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК.

По традиции в составлении рейтинга принимают участие РЦК, проработавшие, как минимум, 10 месяцев. Сейчас это региональные центры компетенций из 32 субъектов РФ. Итоги подводятся каждый квартал.

.

На правах рекламы.