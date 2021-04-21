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Общество21 апреля 2021 15:20

«Ростелеком» представил одобренную советом директоров стратегию до 2025 года и дивидендную политику на 2021–2023 годы

Для реализации стратегических приоритетов компания перейдет к сегментно-кластерной модели развития с фокусом на клиента и лидерство по эффективности затрат
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Традиционные клиентские сегменты дополнят отдельно выделенные быстрорастущие кластеры.

Традиционные клиентские сегменты дополнят отдельно выделенные быстрорастущие кластеры.

Руководство компании представило на Дне инвестора одобренную советом директоров 19 апреля 2021 года обновленную стратегию развития «Ростелекома» до 2025 года и дивидендную политику компании на 2021–2023 годы.

В рамках стратегического плана на 2021–2025 годы компания продолжит свое развитие в качестве крупнейшего российского интегрированного провайдера цифровых услуг и решений и надежного партнера для населения, бизнеса и государства.

Основными приоритетами в рамках нового стратегического цикла станут:

«умный рост» в традиционном бизнесе, обеспечивающий увеличение возврата на инвестиции и денежного потока:

- лидер в розничном сегменте (B2C) по абонентам и выручке, рост базы клиентов до более 100 млн;

- безусловное лидерство на рынке и сохранение статуса компании выбора №1 для бизнеса и государства;

- сохранение лидерских позиций в операторском сегменте;

опережающие темпы роста в выбранных перспективных направлениях бизнеса:

- конкурентная позиция игрока №1 в каждом из выбранных направлений (ЦОД и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы),

- привлечение стратегических партнеров и публичного капитала в отдельные бизнесы через механизм IPO;

- доля в выручке доходов от кластеров и новых цифровых продуктов — 25%;

рост эффективности за счет оптимизации затрат в традиционном бизнесе:

- улучшение показателя рентабельности OIBDA до >40% за пять лет за счет мероприятий по повышению внутренней эффективности и сдерживанию роста операционных затрат;

сохранение и расширение роли компании для ключевого партнера — государства — в цифровизации:

- дальнейшее развитие отношений с государством в части реализации государственных проектов и программ, развития цифровой инфраструктуры и решений и цифровизации ключевых процессов.

Для реализации стратегических приоритетов компания перейдет к сегментно-кластерной модели развития с фокусом на клиента и лидерство по эффективности затрат. Традиционные клиентские сегменты дополнят отдельно выделенные быстрорастущие кластеры — ЦОД и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы.

Успешная реализация инициатив в рамках обновленной стратегии позволит «Ростелекому» в 2025 году:

увеличить выручку до более 700 млрд рублей;

в 1,5 раза увеличить OIBDA;

в 2 раза увеличить чистую прибыль;

достичь целевого уровня долговой нагрузки по показателю Net Debt/OIBDA в < 2,5х;

обеспечить величину капитальных затрат (CAPEX) в абсолютном выражении на уровне 2020 года.

«Ростелеком» также впервые представил свои стратегические ESG-цели до 2025 года, подчеркнув важность данных инициатив для устойчивого развития компании.

Более подробно со стратегическими инициативами «Ростелекома» на 2020–2025 годы вы можете ознакомиться в разделе «День инвестора».

Выполнение намеченных стратегических планов будет способствовать обеспечению стабильно растущего уровня дивидендов на одну акцию в рамках принятой советом директоров новой Дивидендной политики на 2021–2023 годы. Согласно новой политике компания будет стремиться выплачивать на одну обыкновенную акцию не менее 5 рублей и не менее чем на 5% больше на одну акцию, чем за предыдущий отчетный год. С полным текстом дивидендной политики можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

БИЗНЕС-ПРЕСС