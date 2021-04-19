«Строительно-монтажное управление ЖБК-1» присоединилось к национальному проекту «Производительность труда»

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Уже более 70 лет Корпорация «ЖБК-1» работает на строительном рынке и входит в число лидеров строительного комплекса страны. Специалисты выполняют полный цикл работ: от проектирования и производства строительных материалов до сдачи объектов «под ключ» с полным комплексным благоустройством всех прилегающих территорий

Строительно-монтажное управление присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». Здесь уже была сформирована рабочая группа, участники которой прошли обучение на Фабрике процессов в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Сотрудники предприятия познакомились с основными понятиями и принципами бережливого производства и поняли, как оно меняет экономические показатели деятельности предприятия. Позже специалисты РЦК планируют провести еще один обучающий тренинг на базе Учебного комбината «ЖБК-1».

Напомним, в Белгородской области национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2018 года. Корпорация «ЖБК-1» присоединилась к проекту одной из первых в регионе и первой в стране среди других строительных компаний. Больше половины сотрудников компании прошли обучение инструментам бережливого производства. Участие предприятий Коропрации ЖБК-1 в проекте способствует снижению себестоимости продукции и росту конкурентоспособности.

Предприятиям, желающим принять участие в Национальном проекте «Производительность труда», предлагаем подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти отбор.

Официальный сайт РЦК: http://производительность31.рф/

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