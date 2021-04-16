В парке техники ЛГОКа - пополнение

Это первые из 44 вагонов, запланированных в нынешнем году к поставке на комбинат, входящий в состав Металлоинвеста.

Грузоподъёмность новогоспециализированного вагона (думпкара) составляет 115 тонн, что на 10 тонн больше, чем у предыдущей модели. Кроме того, современные инженерные решения позволили увеличить объём кузова на 5 м3, сохранив при этом существующие габариты.

Суммарно, прирост вывозки горной массы в результате обновления парка за счёт новых думпкаров может составить до 800 тысяч тонн за год.

- На сегодняшний день парк техники управления железнодорожного транспорта насчитывает 51 тяговый агрегат и 602 думпкара. Каждые сутки железнодорожными составами из карьера вывозится более 100 тысяч м3 горной массы, – поясняет Евгений Дементьев, начальник управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа.

Повышение эффективности работы горнотранспортного комплекса комбината, в том числе и за счёт модернизации парка, позволяет ежегодно наращивать мощности по вывозке горной массы и обеспечению рудой фабричного передела. В 2020 году ЛГОК произвёл рекордное количество концентрата – более 22 миллионов тонн.

С 2017 года на Лебединский ГОК в рамках реализации инвестиционной программы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса комбината поступило более 200 единиц высокопроизводительной техники. Среди них 8 экскаваторов с объёмом ковша от 12 до 25 м3, 21 большегрузный самосвал грузоподъёмностью 220 тонн, 3 буровых станка, 185 думпкаров, 4 тяговых агрегата.