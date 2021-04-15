Еще два предприятия Белгородской области будут участвовать в национальном проекте «Производительность труда»

С начала старта национального проекта в Белгородской области уже 78 предприятий региона присоединились к участию в нем.

Еще два предприятия Белгородской области присоединятся к национальному проекту «Производительность труда». В начале апреля эксперты Регионального центра компетенций провели очные отборы на ООО «СМУ-ЖБК-1» и ООО «Оскол-пласт».

У обеих компаний долгая история развития и теперь они смогут воспользоваться привилегиями, которые дает участие в национальном проекте. У предприятий появится возможность внедрять инструменты бережливого производства, а следовательно, снижать себестоимость продукции и повышать конкурентоспособность. Сотрудники предприятий-участников получают возможность получить новые компетенции, что положительно влияет на их профессиональное развитие и мотивацию.

Стоит отметить, что у предприятий, участвующих в национальном проекте, есть возможность получения льготного займа на развитие и модернизацию. Это дает компании стабильность и возможность создавать новые рабочие места, повышать заработную плату. При этом сотрудники предприятия получают уверенность в завтрашнем дне и возможность развиваться вместе с компанией.

Напомним, в Белгородской области национальный проект «Производительность труда» стартовал в октябре 2018 года. За это время уже 78 предприятий региона присоединились к участию. В их числе компании из базовых несырьевых отраслей экономики – обрабатывающее и пищевое производство, транспортные предприятия, сельское хозяйство и строительство.

Предприятия, желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти отбор.

Официальный сайт ФЦК: http://производительность.рф/

Официальный сайт РЦК: http://производительность31.рф/

.

На правах рекламы.