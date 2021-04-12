В Воронежской области участники отрасли АПК получили более 7 млрд рублей господдержки за 2020 год

.

Благодаря активному развитию агропромышленного комплекса Воронежская область стабильно входит в пятерку крупнейших субъектов-производителей сельхозпродукции.

В рамках «часа исполнительной власти» в Воронежской областной Думе отчеты о работе в 2020 году представили руководители департаментов агропромышленного блока правительства региона.

.

Было отмечено, что по объему государственной поддержки область заняла 2 место в ЦФО. В 2020 господдержкой воспользовались 1395 получателей, в том числе КФХ, ЛПХ, сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено свыше 7 млрд рублей. Активно реализуется в нашем регионе и проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

В 2021 году механизм государственной поддержки не претерпел значительных изменений, сохранены как федеральные, так и областные меры поддержки по основным направлениям. Во многом это стало возможным благодаря согласованным действиям законодательной и исполнительной ветвей власти.

Депутаты также обсудили реализацию мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря привлечению федеральных средств в размере свыше 1 млрд удалось построить водопроводные, канализационные и газораспределительные сети, автомобильные дороги, ДК и стадион.

.

– Объем финансирования программы из всех бюджетов составил 1 млрд 576,8 млн рублей. Кроме строительства инфраструктурных и социальных объектов было реализовано 54 проекта по благоустройству сельских территорий в 13 муниципальных районах. Улучшили жилищные условия 108 сельских семей, – прокомментировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Что касается основных производственных показателей, то на долю аграриев Воронежской области ежегодно приходится около 4,0% общероссийского объема сельскохозяйственной продукции – регион стабильно входит в пятерку крупнейших субъектов-производителей, сохраняя лидирующие позиции среди областей центральной России. В 2020 году валовый объем сельскохозяйственной продукции составил 214 млрд рублей.

.

По валовому сбору зерна достигнут рекордный показатель за всю историю полеводства региона – свыше 6 млн тонн, как и средняя урожайность зерновых – 39,96 ц/га. Благодаря чему Воронежская область по производству зерновых и зернобобовых вошла в тройку лидеров в Российской Федерации и заняла 1 место в ЦФО.

А вот валовый сбор сахарной свеклы из-за погодных условий оказался практически в 2 раза ниже планируемого, что стало причиной снижения загрузки мощностей заводов и выработки сахара, а также роста цен на итоговую продукцию.

Успешно развивалось молочное животноводство – во всех категориях хозяйств произведено свыше 1 млн тонн молока. Это 1 место в ЦФО и 3 в РФ.

.

Отмечен рост экспорта сельхозпродукции по всем направлениям. При этом лидером стала масложировая отрасль, ее доля выросла в 2,5 раза.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы