В Воронежской области будет увековечена память о мирных гражданах, погибших во время ВОВ

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

В Воронежской областной Думе продолжаются отчеты исполнительных органов власти о проделанной за год работе. В рамках «часа исполнительной власти» в Парламентском центре депутаты обсудили тему благоустройства воинских захоронений.

В прошлом году к 75-летию Великой Победы в Воронежской области проведены восстановительные работы на 20 воинских захоронениях, на 17 из них заменены скульптуры. За счет федерального финансирования в Воронеже восстановлен мемориальный комплекс «Песчаный Лог». Заключено соглашение с Минобороны на проведение в 2021 году восстановительных работ на воинском захоронении в г. Россошь. Общая стоимость составит 19,5 млн рублей.

Депутаты обсудили с руководителем департамента по развитию муниципальных образований области Василием Тарасенко вопрос увековечения памяти мирных жителей Воронежской области, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщил Василий Тарасенко, в этом году запланировано проведение архивной и поисковой работы, определение перечня памятных мест и параметров памятного знака. Работы по изготовлению и установке мемориальных знаков в населенных пунктах Воронежской области планируется начать в 2022 году.

Депутаты Воронежской областной Думы предложили составить туристический маршрут патриотической направленности для школьников по памятным местам и местам воинских захоронений.

— Великая Отечественная война прошла через судьбу каждой семьи. Сегодня делается многое для сохранения памяти о подвиге земляков и дальнейшего развития системы патриотического воспитания. Очень важно, чтобы молодое поколение знало, какие события происходили на территории нашей страны, нашей области и передавало это своим детям и внукам, — сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В ходе заседания было отмечено, что в 2021 году на территории муниципальных образований области будут установлены памятные знаки, посвященные строительству военно-морского флота на Воронежской земле в Петровскую эпоху. Новые объекты появятся в Павловске, селе Коротояк Острогожского района и в селе Чертовицы Рамонского района.