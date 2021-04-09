На Лебединском ГОКа - кадровые перемены

Металлоинвест объявляет об изменениях в руководстве комбината.

- Олег Юрьевич возглавлял Лебединский ГОК на протяжении 10 лет и проделал большую работу по развитию комбината, – отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. - Под его руководством был построен третий комплекс по производству горячебрикетированного железа, и реализован целый ряд масштабных инвестиционных проектов.

Сегодня опыт и знания Олега Юрьевича нужны Компании – для реализации амбициозных планов развития наших горнорудных предприятий. Он будет заниматься стратегическими вопросами развития Металлоинвеста. Олег Юрьевич оставляет предприятие в надёжных руках – выросло новое поколение, готовое взять на себя управление комбинатом, - подчеркивает гендиректор.

Олег Михайлов пришел на комбинат в 2006 году.

Олег Михайлов начал работу на Лебединском ГОКе в должности заместителя главного инженера, затем главного инженера. С 2011 года являлся управляющим директором комбината. Во время его руководства коллектив ЛГОКа за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в производственной деятельности был удостоен благодарности Президента Российской Федерации.

Компания «Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из ведущих региональных производителей высококачественной стали - сообщает, что временно исполнять обязанности управляющего директора предприятия будет главный инженер Сергей Немыкин. Он начал трудовой путь на Лебединском ГОКе инженером-технологом в 2003 году, был начальником обогатительной фабрики, директором по производству, а в 2019 году - назначен главным инженером комбината.