В Белгороде открыли первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ

Торжественное открытие: запуск благотворительной акции в поддержку регионального отделения «Российского детского фонда».

Ирина Тарасова

В Белгороде по адресу улица Губкина 48а открыли первый хаб одной их крупнейших интернет-аптек России - СБЕР ЕАПТЕКИ. Удобный торговый зал, складские помещения, которые уже сейчас имеют более 12 тысяч товаров, помещение для обработки онлайн-заказов, - все это отныне позволит значительно увеличить ассортимент и доступность лекарств жителям области, а также предоставит белгородцам возможность получать качественные лекарственные средства в самые короткие сроки. Как подчеркнула во время открытия СБЕР ЕАПТЕКИ заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, в ближайшей перспективе белгородцы получат доступ к еще более широкому ассортименту лекарств.

СБЕР ЕАПТЕКА придет во все города с населением свыше 100 тысяч человек

Основатель и гендиректор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин рассказал, что уже очень скоро еще один хаб будет открыт в Старом Осколе. В целом же СБЕР ЕАПТЕКА открыла свои представительства более чем в 60 регионах России, и намерена в течение ближайших лет зайти во все города с населением свыше 100 тысяч человек.

В белгородском хабе на улице Губкина 48а помимо стандартных лекарств и витаминов, можно найти редкие препараты, также представлен широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника, товары для мам и детей. На сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ можно сделать заказ на любую сумму. При этом безрецептурные лекарства и товары для здоровья курьеры доставят на дом. Доставка – бесплатна, ожидается, что время доставки лекарственных препаратов до заказчика в ближайшее время удастся сократить до одного-двух часов.

Развитие цифровых технологий – требование времени

Торговый зал СБЕР ЕАПТЕКИ

В Белгороде свою работу СБЕР ЕАПТЕКА начала с благотворительной акции, поддержав региональное отделение «Российского детского фонда» и предоставив необходимые для его подопечных необходимые медпрепараты. В торжественном открытии приняли участие глава Белгородской области Вячеслав Гладков, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

- Надеюсь, что с приходом в нашу область СБЕР ЕАПТЕКИ белгородцы получат возможность приобретать лекарства по более доступным ценам, а за счет мобильной поставки и в более короткие сроки. В условиях пандемии также важно, что значительно увеличивается ассортимент и доступность лекарственных средств. А доставка лекарств на дом становится не только удобным, но и самым безопасным решением, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Также гости посетили МБОУ «Центр образования №15 «Луч», где маленькие белгородцы обучаются с использованием школьной цифровой платформы СберКласс. Глава региона отметил, что развитие цифровых технологий – это требование времени. В том числе и в сфере медицины. Многие технологии уже работают в Белгородской области.

Сделать медицинские услуги более доступными для белгородцев

На совещании, которое прошло в правительстве Белгородской области с участием Ольги Голодец и представителей Сбера, были представлены цифровые сервисы индустрии здравоохранения экосистемы Сбера и подведены итоги пилотных проектов, которые уже реализуются на территории области. Отмечалось, что новые разработки призваны сделать медицинские услуги более доступными для белгородцев, повысить скорость и комфорт работы для персонала лечебных учреждений.

Так, сервисы СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ позволяют проводить консультации с врачами онлайн, мониторинг и консультации пациентов с хроническими заболеваниями, включая заболевших COVID-19, доставлять безрецептурные лекарства и автоматизировать рутинные операции работы с документами у врачей.

Оценить возможности от компаний индустрии здравоохранения экосистемы Сбера белгородцы смогут уже в ближайшее время. Предлагаемые решения направлены на повышение качества оказания медицинских услуг, носят комплексный характер и включают апробированные в других регионах услуги.