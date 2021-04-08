Лебединский ГОК: с заботой о здоровье детей

Общая стоимость закупленного оборудования составила около 200 тысяч рублей.

С инициативой о приобретении обеззараживателей воздуха к руководству предприятия обратился депутат Совета депутатов Губкинского городского округа, заместитель председателя профсоюзной организации Лебединского горно-обогатительного комбината Юрий Романов.

- Сегодня для людей крайне важно чувствовать себя защищенными и максимально обезопасить своих детей от распространения инфекций. Мы слышим эту обеспокоенность во время встреч с жителями Губкина, – прокомментировал Юрий Романов. – Металлоинвест помог нам быстро решить вопрос: средства были выделены, и сегодня мы уже передали рециркуляторы учреждениям.

Лебединский ГОК, входящий в компанию «Металлоинвест», приобрел для пяти детских садов 15 аппаратов. УФ-рециркуляторы воздуха широко применяются для очистки воздух в помещениях. Процесс дезинфекции проходит в закрытом корпусе, что позволяет оборудованию работать в присутствии людей.

Прямой и открытый диалог с сотрудниками и жителями городов остаётся важнейшим инструментом для Металлоинвеста в реализации стратегии устойчивого развития регионов присутствия.

В рамках подписанной с Белгородской областью программы социально-экономического партнёрства, в 2021 году Компания выделит около 350 миллионов рублей на решение наиболее актуальных вопросов города.

Список инициатив формируется на основе пожеланий жителей. Так, ключевыми проектами станут: строительство бассейна, контактного фонтана в парке «Чудо-Юдо-Град», скейт-площадки в микрорайоне Лебеди, установка спортивных и детских игровых площадок.

По многочисленным обращениям жителей в Губкине будет обустраиваться и городской пляж. Запланированы работы по проектированию современных общественных пространств — городского парка и пешеходной зоны в сквере на улице Лазарева.