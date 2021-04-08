«Открытие»: эффективная реализация программ господдержки

«Открытие» вошел в топ-3 по объемам программы субсидирования Минэкономразвития, предлагая беспрецедентные ставки от 4,9%.

В работе с бизнесом используются государственные инструменты льготного кредитования. По итогам 2020 года доля льготных кредитов в общем портфеле МСБ банка достигла 35%. А общий объем средств, выданных предпринимателям в качестве мер поддержки в 2020 году, составил около 35 миллиардов рублей.

- «Открытие» в прошлом году одним из первых на рынке поддержал компании МСБ во время эпидемических ограничений, введя кредитные каникулы и отменив комиссии за обслуживание для наиболее пострадавших клиентов. Кроме того, банк принимает активное участие в оптимизации существующих и разработке новых мер государственной поддержки, чтобы сделать продукты для бизнеса максимально простыми, удобными и доступными, - подчеркивает Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В прошлом году банк подключился к реализации семи новых госпрограмм, выдаче кредитов на сохранение занятости, на возобновление деятельности предприятиям, пострадавшим от пандемии, предоставляя кредитные каникулы, а также реализуя другие федеральные и региональные программы.