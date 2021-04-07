В Белгороде «Ростелеком» выступил организатором спортивного праздника для воспитанников детского дома

В день акции волонтеры, члены молодежного совета, вместе с ребятами посоревновались на «Веселых стартах».

Во Всемирный день спорта «Ростелеком» организовал в Белгороде праздник для воспитанников «Разуменского дома детства». Более ста сотрудников Белгородского филиала компании собрали спортивный инвентарь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В день акции волонтеры, члены молодежного совета, вместе с ребятами посоревновались на «Веселых стартах».

- На протяжении трех лет мы сотрудничаем с “Разуменским домом детства: проводим мастер-классы, экскурсии, встречи с интересными людьми, профориентационные занятия. И, конечно же, дарим подарки. Наши подопечные сильны духом, и мы хотим, чтобы они развивали и свои физические способности. Благодаря профессиональной помощи специалистов у них уже многое получается. Безусловно, большую роль в создании атмосферы, благоприятной для улучшения физического здоровья детей, играют неформальный подход и теплота не только персонала, но и наставников, друзей, - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

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- Ростелекомовцы организовали для нас настоящий праздник здоровья и спорта. В нашем доме большинство воспитанников – дети с физическими особенностями развития. Поэтому внимание и забота для них вдвойне важны. В сопровождении взрослых наставников – сотрудников “Ростелекома” – ребята соревновались на большом стадионе и чувствовали себя в команде равных! Победителем стал каждый, потому что смог преодолеть свою неуверенность, свой страх, забыть про болезнь. Ребята зарядились отличным настроением, почувствовали азарт спортивной борьбы, получили полезные для укрепления здоровья подарки от наших гостей и, конечно же, радость от продолжения дружбы, - отметил Андрей Негомодзянов, директор частного учреждения «Разуменский дом детства».

Цифровой провайдер реализует волонтерские программы и благотворительные проекты в области корпоративной социальной ответственности, исходя из общественных интересов. Компания активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.