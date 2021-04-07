Сотрудникам Лебединского ГОКа помогают заботиться о здоровье

На предприятии строго следят за профилактикой и предотвращением распространения вируса среди коллектива.

Современные поливитаминные комплексы традиционно выдаются на предприятии в весенний период некоторым категориям работников. Однако в прошлом апреле по инициативе Олега Михайлова, управляющего директора ЛГОКа, было принято решение обеспечивать ими всех сотрудников.

В октябре прошлого года Компания направила более 100 миллионов рублей, чтобы все работники ее предприятий получили комплекты витаминов и дополнительные наборы средств индивидуальной защиты - масок, антисептиков, перчаток.

- Металлоинвест с начала пандемии реализует обширный комплекс профилактических мер, направленный на сбережение здоровья своих сотрудников, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – В их числе – обеспечение работников компании средствами индивидуальной защиты и препаратами для поддержания иммунитета.

- В состав комплекса входят витамины и микроэлементы. Мы считаем это особенно важным в период пандемии, а также рекомендуем коллегам соблюдать все профилактические меры для укрепления защитных сил организма, – отметила Ольга Смехнёва, главный специалист по охране здоровья Лебединского ГОКа.

Сотрудники предприятий Компании ежемесячно обеспечиваются комплектами защитных средств, куда входят по 2 защитные маски и 500 мл антисептического раствора. Только на Лебединском ГОКе за этот период было выдано около 150 тысяч масок и более 30 тысяч литров антисептика.