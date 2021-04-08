Воронежская область занимает 3 место в ЦФО по объемам введенного жилья уже 8 лет подряд

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В рамках «часа исполнительной власти» в Воронежской областной Думе с отчетами о работе в 2020 году выступили руководители департаментов архитектурно-строительного блока.

По информации департамента строительной политики Воронежской области в 2020 году на территории Воронежской области введено в эксплуатацию 1 млн 723 тыс. кв. метров жилья, что составляет 100,1% от плана. По уровню объема ввода общей площади жилья Воронежская область на протяжении последних 8 лет занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа, уступая лишь Московской области и городу Москве; в рейтинге субъектов Российской Федерации — 12-е место.

На 2021 год для Воронежской области Национальным проектом «Жилье и городская среда» установлен показатель по вводу жилья 1 млн 830 тыс. кв. м. По оперативным данным за январь-март 2021 года введено в эксплуатацию 244 тыс. кв. метров жилья, что составляет 152% к аналогичному периоду 2020 года и 13% от установленного плана.

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В 2020 году на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей были выделены бюджетные ассигнования в объеме 279,5 млн руб. 552 молодые семьи улучшили жилищные условия с помощью мер государственной поддержки. В 2021 году на предоставление государственной поддержки молодым семьям для решения жилищной проблемы выделены бюджетные ассигнования в объеме 271,6 млн руб. Это позволит 518 молодым семьям улучшить жилищные условия.

Что касается реализации областной адресной инвестиционной программы, то в 2020 году на строительство объектов социальной сферы было заложено 14 млрд рублей. Объем бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2021 год составит более 15 млрд рублей. Причем 8,6 млрд из них — это средства региональной казны. Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутатам удалось добиться существенного увеличения финансирования строительства социальных объектов на 2021 год.

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— Ассигнования из казны области выросли на 1,9 млрд рублей и составляют 8,6 млрд рублей. Средства пойдут, в том числе, на строительство социальных объектов и инфраструктуры в муниципальных образованиях Воронежской области. Данная корректировка была проведена в соответствии с наказами избирателей, которые были получены в ходе встреч депутатов с жителями в своих округах, а также обозначены в обращениях, поступивших в региональный парламент, — сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В течение рабочей недели парламентарии заслушают руководителей департаментов, управлений и инспекций, а также заместителей губернатора, курирующих соответствующие профильные блоки. Предложения, выработанные в ходе этих рабочих встреч, могут лечь в основу конкретных законодательных инициатив как регионального, так и федерального уровня, а также стать базой для разработки совместных программ для решения наиболее острых вопросов, стоящих перед исполнительной властью региона. Кроме того, встречи в подобном формате дают парламентариям возможность детально обсудить волнующие население темы напрямую с руководителями, отвечающими за профильные направления, и оперативно скоординировать совместную работу ветвей власти.

Напомним, что доклады департаментов и управлений регионального правительства о проделанной за прошлый год работе предшествуют ежегодному отчету губернатора перед депутатским корпусом.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы