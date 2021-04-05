Металлоинвест – в числе лидеров в деле устойчивого развития

Компания убеждена в важности ответственного ведения бизнеса и деятельности в области устойчивого развития.

Компания «Металлоинвест» вошла в категорию А истала одним из лидеров рейтинга по раскрытию информации по Целям устойчивого развития ООН (ЦУР).

Рейтинг оценивает качество раскрытия информации в нефинансовой отчетности, а также позволяет проанализировать зрелость предприятий с точки зрения внедрения ЦУР в стратегии и бизнес процессы. Проект нацелен на улучшение качества управления в сфере устойчивого развития, повышение прозрачности бизнеса и развитие ответственной деловой практики.

Подготовлен рейтинг по инициативе и при поддержке комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. Методологическую поддержку и пилотную оценку компаний по разработанной методологии осуществляет международная консалтинговая компания PwC.

- Мы ежегодно публикуем информацию о вкладе Компании в устойчивое развитие, представляем в отчётности нашу стратегию по достижению ЦУР, показываем систему управления этим процессом и достигнутые результаты, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Большое внимание уделяем популяризации ЦУР и вовлечению сотрудников. В Компании разработан уникальный образовательный курс по устойчивому развитию. В этом году планируем обучить более 12 тысяч сотрудников, а в дальнейшем сделать курс открытым для широкой общественности.

Металлоинвест полностью поддерживает Цели устойчивого развития ООН, принятые в 2015 году, направленные на решение важнейших экологических, экономических и социальных проблем планеты.

Компания убеждена, что ответственное ведение бизнеса и деятельность в области устойчивого развития вносят значительный вклад в достижение ЦУР. Компания признает важность всех 17 Целей устойчивого развития, при этом наибольший вклад в рамках своей деятельности вносит в достижение таких Целей как защита здоровья, повышение доступности качественного образования, повышение уровня жизни, обеспечение достойных условий труда и экономический рост, развитие промышленности, инфраструктуры и внедрение инновационных технологий.