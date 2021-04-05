Спиваков выступит на Белгородчине

Первый концерт состоится сегодня в Старом Осколе на сцене ЦКР «Горняк». Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 5 по 7 апреля в трех городах Белгородской области пройдут гастроли национального филармонического оркестра России (НФОР) под управлением Владимира Спивакова.

Эти концерты организует фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках благотворительной программы «Развитие регионов».

Ежегодно фонд знакомит слушателей в малых городах страны с яркими творческими коллективами, которые демонстрируют высочайший уровень исполнительского мастерства и разнообразие репертуара.

«Гастроли коллективов с мировым именем, таких как национальный филармонический оркестр России (НФОР) – это весомый вклад в устойчивое развитие регионов и признак системного подхода к социокультурному развитию малых городов нашей страны», - рассказывает директор фонда Фатима Мухомеджан.

«Совместные проекты Фонда «Искусство, наука и спорт» и ведущих музыкальных коллективов страны обеспечивают доступность уникальных культурных продуктов и предоставляют людям возможность познакомиться с известнейшими музыкальными и хореографическими произведениями в виртуозном исполнении».

Первый концерт состоится сегодня в Старом Осколе на сцене ЦКР «Горняк».

Завтра музыкантов примет ЦКР «Форум» в Губкине.

А завершит НФОР свое турне по нашему региону 7 апреля на сцене Белгородской государственной филармонии.

Оригинальная программа выстроена вокруг музыкальных шедевров, связанных с театром. Это знаменитые оркестровые фрагменты из итальянских опер, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского по Шекспиру, а также виртуозные концертштюки на оперные темы.

Солирующие партии исполнят лауреаты международных конкурсов, концертмейстеры групп НФОР Андрей Михайловский (кларнет) и Кирилл Солдатов (труба).