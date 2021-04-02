В Белгороде сотрудники Росгвардии провели благотворительную акцию

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Благотворительное мероприятие прошло в рамках ведомственной акции «Дни Росгвардии». Руководство Управления Росгвардии по Белгородской области вместе с представителями Общероссийской общественной организации Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России навестили воспитанников Центра социальной помощи семье и детям «Семья» в селе Белый Колодец Корочанского района.

Ребята получили в подарок игрушки, спортинвентарь, постельные принадлежности, сладости. А еще в рамках акции «Книги детям» росгвардейцы вручили детям более 30 книг, в каждую из которых участники акции вложили листок с пожеланиями.

- Надеемся, что нам удалось порадовать вас своими небольшими подарками. Хотелось бы, чтобы особое внимание вы уделили подаренным книгам, ведь книга может стать для детей и хорошим собеседником и настоящим источником знаний. Мы хотим стать для вас настоящими друзьями, старшими товарищами. В следующий раз ждем вас у нас в гостях, - обратился к воспитанникам Центра заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Арбузов.

поблагодарил руководство и сотрудников специализированных социальных заведений за заботу и внимание к тем, кто нуждается в этом больше всего:

- Благодаря вашему милосердию и терпению жизнь нуждающихся в помощи детишек становится немного комфортнее и счастливее, - поблагодарил руководство и сотрудников Центра Советник Председателя Общероссийской общественной организации Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Андрей Майданов.

Руководители обсудили направления дальнейшего сотрудничества и план совместных мероприятий по социальной помощи и патриотической работе с воспитанниками Центра социальной помощи семье и детям.