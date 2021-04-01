«Ростелеком» обновил систему мониторинга ИТ-инфраструктуры Росалкогольрегулирования

Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения

«Ростелеком» завершил обновление и умощнение системы мониторинга инфраструктуры ЦОД Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Работы проводились в рамках выигранного «Ростелекомом» госконтракта.

Росалкогольрегулирование успешно использует систему мониторинга ИТ-инфраструктуры от «Ростелекома» с 2012 года. Решение создано на базе отечественного программного обеспечения «СКИТ», разработанного дочерней структурой «Ростелекома» — компанией «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». Уникальный автоматизированный комплекс гарантирует стабильную работу ресурсов ЦОД и помогает заказчику осуществлять контроль за его эксплуатацией в режиме реального времени. «СКИТ» повышает общую эффективность ИТ-инфраструктуры Росалкогольрегулирования и позволяет оптимизировать телекоммуникационные затраты.

- С 2016 года “СКИТ” включен в единый реестр отечественного ПО и полностью соответствует требованиям Минцифры России к системам мониторинга средств связи. Это позволяет обеспечить свой, независимый от импорта, при этом сертифицированный, стек при организации постоянного контроля ИТ-инфраструктуры предприятия. “Ростелеком” уже реализовал семь различных решений на этом ПО, в числе которых мониторинг печатающей техники, рассчитанный на десятки тысяч устройств. Сейчас в разработке новый продукт — сервис контроля беспроводных сетей. Комплекс “СКИТ” сегодня широко используется органами государственной власти и местного самоуправления, бюджетными учреждениями. Свое применение он нашел и на стратегически значимых объектах, а также в компаниях малого и среднего бизнеса. Наше решение в итоге масштабировано с уровня Центрального федерального округа на всю страну. Так, мы осуществляем удаленный мониторинг и техническую поддержку сети передачи данных всех отделений МФЦ Ямало-Ненецкого автономного округа. А функциональные возможности платформы “СКИТ” используются департаментом информационных технологий и связи ЯНАО, - отметил Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр».

Программно-аппаратный комплекс «СКИТ» в режиме реального времени проводит мониторинг объектов ИТ-инфраструктуры Росалкогольрегулирования

- Проведенная модернизация “СКИТ” расширяет возможности комплекса для Росалкогольрегулирования. Функциональность решения дополнилась контролем за инженерной инфраструктурой, которая отвечает за физическую безопасность ЦОДа. Система проводит проверку исправности источников бесперебойного питания (ИБП), средств охлаждения и пожаротушения. “СКИТ” в автоматическом режиме оценивает их работоспособность, что позволяет заранее выявить, например, вышедшие из строя датчики температуры или аккумуляторы ИБП. Таким образом, комплекс поможет предотвратить потенциальные угрозы. Текущий статус состояния каждого из устройств отражается на разработанной нами контрольной панели (дашборде), - прокомментировал Константин Зверев, заместитель директора – директор по информационным технологиям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Программно-аппаратный комплекс «СКИТ» в режиме реального времени проводит мониторинг объектов ИТ-инфраструктуры Росалкогольрегулирования, выявляет все инциденты, связанные с незапланированной остановкой сервисов, нарушением их функциональности, недостаточностью дискового пространства и другими системными ошибками. В случае обнаружения таких фактов система оповестит соответствующих сотрудников заказчика.

Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем. Многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению.