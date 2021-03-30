«Открытие»: удобная опция для вашего бизнеса

Главная польза для клиентов – возможность повышения эффективности бизнес-процессов.

Опцию подключат всем клиентам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» из сегмента малого и среднего бизнеса - она будет доступна юрлицам в ДБО «Бизнес-портал». Сегодня GPI-трекинг особенно востребован среди участников внешнеэкономической деятельности, которые оплачивают товары и услуги в иностранной валюте в адрес зарубежных партнеров. Он позволяет обеспечить прозрачность в международных расчетах и эффективно управлять финансовыми потоками.

Опция позволяет видеть маршрут доставки денег до получателя в режиме реального времени. После того, как банк исполнит валютный платеж, клиенты смогут отслеживать статус отправленных денег. В случае задержки платежа банком-корреспондентом, клиент может оперативно реагировать на ситуацию и принимать соответствующие меры.