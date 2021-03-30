В Белгородской области утонул рыбак

На берегу находились рыболовные снасти, самого мужчины поблизости нигде не было. Спустя некоторое время из пруда водолазы извлекли тело рыбака. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

После того как мужчина 1998 года рождения отправился на рыбалку и перестал выходить на связь с родственниками, они обратилась за помощью к спасателям.

К месту происшествия (к пруду села Долгое Вейделевского района) выехали водолазы поисково-спасательной службы Белгородской области и специализированной пожарно-спасательной части.

На берегу находились рыболовные снасти, самого мужчины поблизости нигде не было. Спустя некоторое время из пруда водолазы извлекли тело рыбака.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Инспекторы ГИМС и спасатели в очередной раз обращаются к жителям региона и просят не выходить на лед во время весеннего потепления. Он сейчас как никогда опасен!

Если все же вы провалились под лед, то нужно попытаться предпринять следующие действия:

- не паниковать, не делать резких движений, успокоить дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Если вы стали свидетелем несчастья, то крикните утопающему, что идете на помощь. Подбирайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Не приближайтесь к самому краю полыньи. Ремни, шарф, лыжи или веревка помогут вытащить утопающего. Если спасателей несколько, они должны лечь на лед цепочкой и взять друг друга за ноги.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.