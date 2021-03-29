Игорь Артамонов проинспектировал качество и организацию школьного питания

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Из 20 школ, которые работают на каникулах, по количеству негативных отзывов были отобраны две - №44 и №33, третью - ей стала школа №51 – случайным образом выбрали журналисты, сопровождавшие Игоря Артамонова в поездке. Проверку учебных заведений глава региона анонсировал в своем инстаграм аккаунте, где попросил липчан оценить питание. Также отзывы учеников проанализировали на специальном сервисе, который был запущен в декабре 2020года. С помощью QR-кодов учащиеся могут проголосовать за школьное блюдо и оставить комментарии. Чаще всего дети жаловались на холодные и однообразные блюда.

«Первый раз мы проверяли школы в начале осени, было более тысячи комментариев. Сегодня собрали 200 комментариев. Это говорит об изменениях в лучшую сторону. Процесс запущен, есть сервис, QR-коды, родительские чаты, но мы видим, что не везде налажено взаимодействие, есть много проблем с кухней», - сказал Игорь Артамонов.

Глава региона пообщался с директорами, поварами в каждой школе, поинтересовался, как организовано питание, какие производители привозят продукты и как они получают обратную связь от детей.

«Мы увидели, что организация питания в школах оставляет желать лучшего. Нет коммуникации между директорами, учителями, родителями и детьми. В разных школах оператор один, а качество питания разное. Городскому департаменту образования предстоит огромная работа. В первую очередь, с директорами», - сказал Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении образования Липецкой области, в 2019-2020 учебном году услуги по организации школьного питания в большинстве школ оказывал один оператор питания. В этом году в Липецке работают четыре оператора ( по всей области 9). В соответствии с требованиями СанПиН шестью операторами питания разработаны двухнедельные меню разнообразные по дням недели. Они размещены в обеденных залах и на сайтах образовательных учреждений. С ежедневными меню родители могут ознакомиться на официальных страницах образовательных учреждений в инстаграм, вконтакте, а также в родительских чатах.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.