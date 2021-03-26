В Белгороде состоялось интеллектуальное шоу

Название мероприятия лучше всего говорит о его наполнении – «Культур-Мультур шоу». Это интеллектуально-развлекательная игра, где участникам нужно отвечать на различные вопросы. Как говорят организаторы, желательно отвечать правильно, но, в крайнем случае, хотя бы смешно. Именно последнее и оценила Комсомолка, являясь одним партнеров шоу: вручив сувениры высокохудожественного содержания авторам самых смешных высказываний на тему вопросов викторины.

Что касается схемы интеллектуального соревнования, то в течение пары часов почти десяток команд пытался найти правильное решение зачастую каверзных задач организаторов. Темы были разные – от музыки, архитектуры и живописи, до кино и биографий знаменитых деятелей культуры. К примеру, знали ли вы о том, что футболист Пеле не только прекрасно пел, но и первую свою пластинку записал в СССР? Или о том, что совместное творчество Ильфа и Петрова подарило миру ровно 52 ножки: двенадцати стульев и одного золотого тельца?

К слову, названия команд были под стать вопросам – Двойная Доза, Матрешки, Мимо проходили – фантазии и позитивному настроению участников действительно не было предела. Добавило приятных эмоций и зажигательное выступление группы «Агенты Смита».

Искренне поздравляем Белгород с премьерой и желаем дальнейших открытий в сфере искусства - предполагается, что шоу станет регулярным мероприятием.