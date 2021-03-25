«Новые люди» предлагают узаконить платный процесс «освобождения» от армии

Алексей Нечаев: "Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел".

Партия «Новые люди» предлагает узаконить процесс «освобождения» от армии за деньги. Такая инициатива совпала с предложениями участников конкурса «Марафон идей», и теперь ее оформят в отдельный законопроект. Новые люди представят его на рассмотрение в Государственную Думу.

Ни для кого не секрет, что призывники используют разные коррупционные схемы и обращаются в сомнительные организации, чтобы «откосить» от армии, тратя немалые деньги. Новые люди предлагают направить эти финансы в нужное дело, а процесс «освобождения» от срочной службы за деньги сделать законным. В таком случае белгородцам не придется терять год в армии, да и риск оказаться «вне закона» сведется к нулю.

Новые люди предлагают более эффективно использовать в службе интеллектуальный ресурс.

- Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, - рассказал Алексей Нечаев.

Таким образом, отслуживший получит возможность учиться в интересующем его вузе, а оплативший службу – желанную свободу.

Также Новые люди предлагают более эффективно использовать в службе интеллектуальный ресурс и для этого расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы.

- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, - отметил лидер партии «Новые люди» Нечаев.

Партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

На сегодняшний день инициативы партии пока не обсуждались с Министерством обороны страны, но Новые люди готовы к диалогу – в любом формате и на любой площадке.

- Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы, - добавил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Напомним, политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.