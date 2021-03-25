Металлоинвест поделился опытом борьбы с коронавирусом

По инициативе основателя Металлоинвеста Алишера Усманова была запущена программа поддержки государственных медицинских учреждений объемом около 2 миллиардов рублей.

Мероприятие было посвящено противодействию распространения коронавирусной инфекции. Металлоинвест поделился опытом реализации социальных инициатив и успешной борьбы с распространением COVID-19 на предприятиях и в регионах своего присутствия.В 2020 году на эти цели Компания выделила более 7 миллиардов рублей.

Средства были направлены на реализацию комплексных программ развития систем здравоохранения, проекты по развитию городской инфраструктуры (благоустройство городских парков в городах Губкин и Железногорск, благоустройство зоны отдыха на набережной и развитие зоопарка в Старом Осколе), поддержку образовательных, спортивных и культурных проектов, реализацию акций корпоративных волонтеров и поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Благодаря Металлоинвесту, регионы пополнились новыми социальными объектами.

В своём выступлении заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова отметила, что борьба с пандемией и её последствиями потребовала от Компании ещё больше нарастить масштаб и активность работы по устойчивому развитию территорий присутствия.

- Справляться с глобальными вызовами можно только совместными усилиями. Мы выстроили прямой и открытый диалог с региональным здравоохранением и администрациями. Это стало одним из ключевых моментов, позволяющих нам успешно решать главную задачу: сохранение жизни и здоровья людей, – отметила Юлия Мазанова. – Желание помогать, готовность брать на себя груз ответственности являются гарантией устойчивого развития наших городов даже в сегодняшних непростых условиях.

Одной из главных тем заседания стало обсуждение темпов вакцинации. Прививочная кампания в Металлоинвесте стартовала в середине января. На сегодняшний день уже привито более 3,5 тысяч сотрудников. Несмотря на положительную динамику в снижении заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов страны, ситуация продолжает оставаться напряжённой. Скорейшее формирование коллективного иммунитета остаётся одной из приоритетных задач Компании.

Поддержка Компании адресная: каждая позиция в перечне прорабатывается с медучреждениями и администрациями.

Участники отметили, что Координационный совет является эффективно работающим механизмом обмена лучшими практиками и информацией о реальной ситуации на крупных предприятиях в различных регионах страны. Разработанные здесь документы и рекомендации вносят значительный вклад в принятие взвешенных решений в области поддержки экономики, реализации мер по борьбе с распространением COVID-19.

В заседании Координационного совета приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, представители McKinsey&Company, АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «ФосАгро» и другие.

РСПП принял решение о создании Координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции 17 марта 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Совет был сформирован в целях предотвращения распространения коронавируса с помощью объединения организационно-технических возможностей крупных промышленных компаний и координации усилий с федеральными и региональными органами власти, а также в целях создания условий для обеспечения стабильности в работе предприятий, особенно работающих в непрерывном цикле.