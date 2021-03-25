По свайпу: топ-4 приложений для смартфона, которые упростят вашу жизнь

Хасанов Тимур

Складной нож, который мы привычно называем «швейцарским», начали массово выпускать в конце XIX века. Идея объединить клинок, отвертку, открывалку для консервов и шило стала символом универсального помощника в самых непредсказуемых ситуациях.

Аналогичным универсальным помощником в условиях как городских «джунглей», так и обычных житейских ситуациях, стал смартфон. Среди белгородцев все большую популярность набирают умные приложения и сервисы, которые могут выручить в, казалось бы, безвыходной ситуации.

Что это за услуги и как они работают на деле? Об этом мы подробно расскажем вместе с компанией МТС и для наглядности проиллюстрируем примерами из обычной жизни белгородцев.

Записать важный разговор на телефон

Оберемченко Николай

Ситуация: Наверное, ситуация со срочным и внезапным звонком от начальника знакома многим. А как запомнить все «правки» руководителя, озвученные по телефону, если вы едете в переполненном общественном транспорте или стоите в пробке за рулем авто? Или другая ситуация – звонит недоброжелатель и говорит кучу неприятного, а потом бросает трубку. Есть масса других вариантов, когда хотелось бы «прокрутить» телефонный разговор назад, – признание в любви, быстрый разговор с коллегой, тренером, адвокатом, учителем ребенка. В общем, любой разговор по телефону, где озвучена важная для вас информация.

Решение: Сохранить значимый телефонный разговор можно, используя специальные сервисы для смартфона. Одно из простых и бесплатных - приложение МТС Коннект. Работает оно через мобильный интернет. Звонить можно привычным образом, набирая номер вручную или с помощью списка контактов. Сервис пишет и входящие вызовы. В любой момент нажатием одной кнопки на экране вызова вы сможете начать запись разговора.

Записи будут храниться только на вашем смартфоне. В приложение встроен плеер для прослушивания разговоров. Советуем воспользоваться функцией ускоренного воспроизведения - это очень удобно.

Быть на связи даже в бункере

Ситуация: Каждый, кто приобретал собственное жилье, знает, насколько сильным может быть желание поскорее переехать в новые стены, даже если на них пока еще нет обоев, а на потолке вместо люстры красуется одна лампочка. Однако в микрорайонах с плотной многоэтажной застройкой сигнал сотовой сети бывает не устойчив – например, на кухне отлично ловит, а в спальне тишина. С подобной ситуацией можно столкнуться и при нахождении в старинных зданиях с толстыми стенами или в цокольных этажах, куда в силу законов физики не долетает мобильная связь.

Решение: Если в вашем доме есть проводной интернет с Wi-Fi, то вы можете комфортно звонить и отправлять SMS. Технология VoWiFi, которую поддерживает сеть МТС, дает в таких случаях возможность разговаривать, используя обычный мобильный номер.

Такие сервисы бесплатны и автоматически включаются без ручной настройки после обновления базового программного обеспечения на многих современных моделях смартфонов Samsung, Apple, Sony, Huawei и других брендов. Этот момент можно уточнить в настройках своего гаджета.

Например, абоненты МТС могут подключить технологическую метку «Интернет-звонки». Это бесплатно можно сделать через приложение Мой МТС или введя номер-команду на своем смартфоне *111*6#.

Вызовы и SMS через Wi-Fi тарифицируются так, будто вы находитесь дома, независимо от вашего местоположения, - это удобно, а если вы за рубежом, то и еще и очень выгодно. Однако учитывайте особенность тарификации в поездках по России: если вы в путешествии собираетесь звонить или писать на номера того города, где находитесь, лучше отключить VoWiFi в настройках смартфона, чтобы звонок стал местным, а не междугородним.

Не платить за связь

Маковеева Светлана

Ситуация: «Поход» по магазинам для многих белгородцев все чаще стал проходить в удобном кресле с чашечкой кофе: AliExpress, Ozon, «Лабиринт.ру», Sisley, «Мосигра», «Автодор», Pony Express - да все, что угодно, сегодня есть в интернете. Большое преимущество онлайн-шоппинга – возможность возвращать часть потраченных средств. Вопрос лишь в выборе наиболее подходящего кэшбек-сервиса. Например, использовать такие приложения, которые будут полностью компенсировать кэшбеками какие-то повседневные расходы.

Решение: Например, не тратить больше ни копейки за услуги связи поможет сервис МТС Cashback. Используя это приложение, можно совсем перестать тратиться на связь. С помощью кэшбека можно возвратить часть потраченных денег и оплачивать ими обязательные ежемесячные платежи.

Чтобы начать копить кэшбек, нужно зарегистрироваться на сайте или установить приложение МТС Cashback на свой смартфон. После этого будет возвращаться часть стоимости покупок или подключения онлайн сервисов. В некоторых случаях может вернуться даже вся сумма целиком. Всего в программе представлено более 1250 интернет-магазинов повседневного спроса, например, «Лента», AliExpress, Ozon, "ЛитРес" и множество других. Участвовать в программе Cashback можно и оплачивая счета в приложении МТС Банк: за любой платеж от 50 рублей вы получите 1% назад. На главной странице приложения можно найти средний срок начисления кэшбека и другую полезную информацию.

Полученным за покупки кэшбеком можно полностью оплачивать услуги связи - не только свои, но и всех членов семьи. Или приобрести в салоне связи МТС смартфон или любой другой гаджет за 1 рубль, а остальную сумму покрыть баллами кэшбеков.

К примеру, купив любимой женщине в подарок колечко с топазом за 7500 рублей, можно получить обратно 15% от потраченной суммы, а это, между прочим, 1 125 рублей. Этих средств вполне достаточно, чтобы полностью компенсировать свои услуги связи в течение 2 или 3 месяцев. Несколько месяцев таких больших или маленьких покупок — неважно это будут новые кроссовки, мультиварка или заказ еды на дом — и вы сможете подарить себе новый гаджет, не заплатив за него ни копейки.

Хранить банковские карты и скидки в смартфоне

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Ситуация: У многих белгородцев наблюдается настоящий круговорот банковских карт среди членов семейства. Кто-то взял кредитку на крупную покупку и оставил ее в машине, кто-то надел сегодня другую куртку, а зарплатная карта осталась во вчерашнем пуховике. Результат один – супруги пытаются вспомнить, кто последним и какой картой пользовался, а главное – куда она подевалась в 8 утра, когда все спешат на работу.

Решение: Завести виртуальную карту, которую нельзя потерять или забыть, а еще ее невозможно украсть. Но она может полноценно заменить традиционный кошелек. Все данные хранятся в смартфоне. Необходимо лишь, чтобы ваш гаджет поддерживал NFC - технологию бесконтактной оплаты. Впрочем, сейчас даже бюджетные модели смартфонов оснащены такой функцией.

В зависимости от марки телефона установите одно из приложений платежных систем: Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay и др . Дальше нужно добавить данные существующей пластиковой карты в приложение и выбрать способ подтверждения, например, PIN-код или отпечаток пальца. А можно привязать к сервису, как мы уже сказали, виртуальную карту.

Рассчитываться за покупки смартфоном даже безопаснее: дело в том, что при такой оплате передается временный сгенерированный токен (индефикационный код), то есть ни кассир, ни магазин не получает информации о вашей карте и даже в случае кражи данных злоумышленники не смогут их использовать.

По многим банковским картам покупки до 1 000 рублей проходят без PIN-кода, что только на руку мошенникам, а когда вы оплачиваете покупку смартфоном, то перед каждой операцией телефон запрашивает отпечаток пальца, скан лица или просит ввести пароль.