Депутат Госдумы от Белгородской области Сергей Гаврилов прокомментировал принятие законов о защите духовного суверенитета России

Фото пресс-службы депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова.

Профильный Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, который возглавляет белгородский депутат Сергей Гаврилов, в оперативном порядке доработал два законопроекта – об изменениях правового регулирования деятельности религиозных объединений и НКО-иноагентов. Госдума приняла их во втором чтении, и теперь, как отметил депутат, в России запретят руководство и участие в религиозных группах лицам, имеющих отношение к экстремистской деятельности, финансированию терроризма. Принятие столь важных законопроектов продиктовано необходимостью обеспечения защиты государства от внешнего вмешательства.

Парламентарий прокомментировал нововведение о запрете свободного выхода религиозных организаций из структуры централизованной религиозных организаций:

- Религиозные организации получат возможность выходить из нее только, если это определено уставом централизованной религиозной организации и соответствует ее внутренним установлениям. Это положительно скажется на стабилизации структур централизованных религиозных организаций, предохранит их от расколов организаций и сократит количество имущественных споров.

Отметим, что положение об обязательном получении дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителями и религиозным персоналом, которое вызвало немалый общественный резонанс, было доработано. В доработке положения приняли участие представители российских религиозных организаций. И отныне, как подчеркнул парламентарий, получать профобразование и проходить аттестацию будут священнослужители, которые получили образование за рубежом и впервые приступили к осуществлению богослужений, религиозных обрядов и церемоний, к миссионерской или преподавательской деятельности в России. При этом нововведение не коснется священнослужителей, которые уже осуществляют преподавательскую деятельность.

Сергей Гаврилов подчеркнул:

-Эти изменения в первую очередь направлены на защиту духовного суверенитета России. В условиях внешних посягательств на внутренние дела Российского государства укрепление мер по защите духовного и политического суверенитета для нас значимый вопрос. Важно, что наши инициативы поддержаны патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, другими традиционными российскими конфессиями и правоохранительными органами.

Что касается деятельности НКО-иноагентов, то с принятием законопроектов вводится дополнительный контроль за планированием деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Парламентарий отметил:

- Будет перекрыта «лазейка», используемая для ухода от признания иноагентами российских НКО, получающих иностранное финансирование от принадлежащих иностранцам российских юрлиц. Защита духовного и политического суверенитета России приобретает особую важность в условиях внешних посягательств на внутренние дела государства. Принятие законопроектов об изменениях правового регулирования деятельности религиозных объединений и НКО-иноагентов – как нельзя своевременно и важно.