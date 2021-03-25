В Липецкой области состоится заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по географии

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В нём примут участие победители регионального этапа олимпиады 2019-20 и 2020-21 учебных годов, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призёры заключительного этапа олимпиады 2018-19 учебного года, не получившие статуса «призёр» в 2019-20 учебном году.

Олимпиада пройдет на площадке Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского. Кроме интеллектуальных состязаний юных географов ждёт насыщенная культурная программа, а их наставников – тематические круглые столы, семинары и мастер-классы.

«Для нас большая честь принимать заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. Это состязание не только знаний, ума, но и духа, воли к победе. Уверена, что всё пройдёт на высоком уровне, и ребята достигнут новых вершин», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В этом году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в 15 регионах. Помимо Липецкой области умников и умниц со всей страны ждут в Санкт-Петербурге, Москве, Белгородской, Свердловской, Ульяновской, Тюменской, Самарской, Калининградской, Нижегородской, Курской областях, Ставропольском крае, Республиках Башкортостан, Татарстан и Крым.

Всероссийская олимпиада охватывает 24 общеобразовательных предмета. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Всего в заключительном этапе примут участие около семи тысяч школьников, примерно 250 ребят станут победителями. Липецкую область в финальном этапе представит 41 школьник.

«Областная власть делает всё, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.