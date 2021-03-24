В Белгороде пройдет круглосуточная эстафета в поддержку онкобольных детей

Акция «Добро бежит – Добро не спит» пройдет в Белгороде во второй раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 апреля в Белгороде стартует эстафета на беговой дорожке с целью привлечь внимание к проблемам детей с онкологическими заболеваниями.

«Наши подопечные нуждаются в помощи круглосуточно, - поясняет руководитель благотворительной организации Евгения Кондратюк, - поэтому и бежать мы тоже будем круглосуточно».

Две беговые дорожки установлены в Центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями (ул. Архиерейская, 8, 2 этаж). Дорожки будут использоваться попеременно, единовременно сможет бежать только один участник.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно выбрать время для забега, а затем заполнить анкету. Бежать может любой желающий старше 18 лет.

«Я обязательно буду бежать в этом году, - делится планами Наталья Панина, мама десятилетней Насти. - Моей дочери удалили злокачественное образование на почке вместе с почкой. Мы выздоровели, и теперь я хочу помочь другим детям тоже».

Эстафета начнется 1 апреля в 19:00, а завершится 12 апреля в 19:00.

Наблюдать за ходом акции и поддерживать участников можно будет круглосуточно в режиме онлайн на канале YouTube и в группе в ВК.

Выбрать время для бега можно здесь.

Оставить заявку на участие в акции - здесь.

Ответы на любые вопросы, уточнить детали и получить комментарии можно моментально у координатора акции Марии Макаренко (телефон: 89511521470).

Напомним, что акция «Добро бежит – Добро не спит» пройдет в Белгороде во второй раз. Идейный вдохновитель и организатор акции Евгения Кондратюк и БРОО «Святое Белогорье против детского рака».

В 2019-м году акцию поддержали 337 участников и пробежали 2315,15 км.

На помощь детям собрали 1 350 000 рублей. В эстафете принимал участие мэр Белгорода Юрий Галдун, сотрудники администрации города, известные спортсмены и общественные деятели.