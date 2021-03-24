Белгородцев предупреждают: дешево и быстро – приманка мошенников

По собственной неосторожности можно остаться без денег, а то и больше... Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Несколько дней назад взволнованный потребитель обратился в сбытовую компанию: под видом ее сотрудников какие-то люди проникли в квартиру его пожилой мамы, сообщив о необходимости ремонта розеток и замены электрического кабеля. Полная стоимость работ - 12 тысяч рублей, но, дескать, бабуле сильно повезло: пенсионерам предоставляют скидку, и итоговая сумма составит всего 6 800 рублей. Кроме денег, у женщины попросили документ, удостоверяющий личность, составили какие-то документы, и она их подписала.

Жителей области предупреждают: в реальной работе ресурсоснабжающего предприятия таких ситуаций быть не может! Во-первых, для обследования внутриквартирной проводки требуется подать заявление; во-вторых, визит сотрудников осуществляется только после предварительного согласования с потребителем. И самое главное – никаких денег на руки специалисты не берут: оплата производится после заключения договора на выполнение работ в кассе предприятия с обязательной выдачей чека.

Белгородцев призывают к бдительности и просят вновь проинструктировать пожилых родственников и знакомых. Визит незнакомых людей может быть опасен, а давать им свои документы и подписывать непонятные бумаги – и вовсе недопустимо.

И еще: при первых же сомнениях, смело требуйте от посетителей показать удостоверение – настоящие специалисты всегда носят его с собой и спокойно предъявляют потребителю.