Программа капремонта: краткий справочник собственника

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах остается одной из основных задач для сферы ЖКХ.

Любой ремонт – дело хлопотное, а когда он касается общего имущества, то особенно важно внимательно изучить тонкости, связанные со своевременным и качественным его проведением.

Чем капитальный ремонт отличается от текущего?

Текущий и капитальный ремонт отличаются способами финансирования и перечнем работ. Текущий проводит организация, обслуживающая дом - это мера поддержки дома в надлежащем состоянии. Управляющая организация должна проводить осмотры помещений и составлять план по текущему ремонту. А оплачивается он за счет средств, собираемых на содержание общедомового имущества.

Для капитального ремонта в течение нескольких лет формируется фонд за счет ежемесячного минимального взноса - из его средств и будут финансироваться работы. Это восстановление или замена внутридомовых инженерных сетей, лифтов, работы на фасаде и кровле, в подвале дома.

Как формируется программа капитального ремонта?

Формирование программы капремонта регулируется Жилищным кодексом РФ.

Региональный план – это тридцатилетняя программа, куда включены все многоквартирные дома региона за исключением аварийных, домов блокированной застройки и домов, где менее пяти квартир.

Законом Белгородской области определены критерии очередности проведения капитального ремонта. Основные - износ дома и год ввода в эксплуатацию.

Региональный план ежегодно актуализируется и разбит на трехлетние периоды, для которых формируются ежегодные краткосрочные планы, составленные по принципам:

- использования на цели капитального ремонта остатков средств на счете, счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт;

- необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту исходя из фактического уровня собираемости средств на счете, счетах регионального оператора;

- актуализации в связи с проведением капитального ремонта многоквартирного дома в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

С момента начала программы в регионе отремонтировано более 1200 домов.

Что такое финансовая устойчивость системы капитального ремонта?

Это залог выполнения как ремонта в отдельно взятом доме, так и всей программы в целом. Жилищным кодексом предусмотрено что, средства, полученные от одних многоквартирных домов, могут быть использованы на возвратной основе для ремонта других. Это означает что, деньги, потраченные на капитальный ремонт, должны быть возвращены на счет регионального оператора в тридцатилетний период реализации программы.

Для наглядности – пример. В 2021 году запланирован капитальный ремонт вашего дома. На эти работы в соответствии с установленным порядком выделяется 9 миллионов рублей. Но за 7 лет существования Фонда жильцы собрали лишь 5 миллионов. Недостающие 4 миллиона софинансируются на условии их возврата жильцами дома в течение 30 лет действия программы. Поэтому, хотя ремонт фактически уже проведен, люди продолжат отчислять взносы. По сути, возврат этого займа гарантирует наличие средств для проведения ремонта в следующем доме.

Как рассчитывается минимальный взнос?

Расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества производится в соответствии с приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ на основе следующих принципов:

- оценка общей потребности в средствах на финансирование услуг и работ по капитальному ремонту;

- доступность минимального размера взноса для граждан - собственников помещений с учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- достаточность финансов для обеспечения выполнения региональной программы капремонта.

В 2021 году размер минимального ежемесячного взноса составит для домов с лифтами 8,95 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещения, а для домов без лифтов - 8,75 рубля.

Кем принимается решение о проведении капитального ремонта?

Капитальный ремонт начинается с мониторинга технического состояния дома комиссией, состав которой утвержден администрацией. В нее входят представители Фонда ЖКХ, органа местного самоуправления, собственников жилых и нежилых помещений дома, специализированных организаций (по согласованию) и организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.

Учитывая сведения, представленные в акте технического мониторинга, региональный оператор направляет собственникам предложения о проведении капитального ремонта – в соответствии с постановлением правительства Белгородской области, это должно быть сделано до 1 декабря года, предшествующего проведению работ.

В предложении о проведении капитального ремонта указывается срок начала капитального ремонта, лимит финансирования капитального ремонта (в том числе источники финансирования), перечень и объем услуг и их предельные стоимости, а также другие сведения необходимые для принятия решения о проведении капитального ремонта.

Собственники в течение трех месяцев обязаны принять решение о проведении капремонта, где утверждаются:

1) перечень услуг и (или) работ;

2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной ст. 190 Жилищного Кодекса;

3) лицо, которое от имени всех собственников уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Жилищным кодексом предусмотрено, что если собственники не приняли решение в течение 3-х месяцев с момента получения предложения о капитальном ремонте, решение принимает орган местного самоуправления.

Собственники, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, принимают решение о его проведении самостоятельно общим решением.

Основные критерии проведения капремонта - износ дома и год его ввода в эксплуатацию.

Как формируется фонд капитального ремонта – источник финансирования работ?

Он складывается из средств, которые ежемесячно уплачивают собственники жилых и нежилых помещений. Существует два способа формирования фонда: на счете регионального оператора - «общий котел», и на специальном счете.

Размер взноса на капитальный ремонт ежегодно устанавливается постановлением Правительства Белгородской области.

Почему в ходе капитального ремонта не всегда утепляют фасад?

Важно пояснить, что в соответствии с действующим законодательством в первую очередь в ходе капитального ремонта в многоквартирных домах выполняются обязательные виды работ. Это ремонт фасада, включающий ремонт входных групп, замена окон в подъездах, ремонт балконов, межпанельных швов и пр., ремонт внутридомовых инженерных систем, кровли и подвальных помещений.

Утепление фасада, согласно Жилищному кодексу РФ, не относится к обязательным видам работ. Оно может быть выполнено при достаточном лимите финансирования после проведения обязательных видов работ или за счет увеличения минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденного общим собранием собственников.