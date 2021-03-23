Перспективы развития кредитной кооперации в Липецкой области обсудили участники форума

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В нём приняли участие более 200 человек, большинство из которых участвовали в дискуссии онлайн.

Открывая форум, начальник регионального управления экономического развития Сергей Курбатов отметил, что около 50% всех кредитных кооперативов России находятся в Липецкой области и многие регионы перенимают этот опыт. «Система кредитной кооперации получила достаточно высокое доверие в Липецкой области, особенно в сельской местности. Мы помогаем фермерским хозяйствам развиваться, обучаем финансовой грамотности. На поддержку кредитной кооперации в региональном бюджете в этом году заложено более 20 миллионов рублей», – сказал Сергей Курбатов.

Кредитные кооперативы решают важнейшие задачи в жизни сельского населения: оказывают финансовую поддержку через предоставление надёжных займов, формируют дополнительный источник инвестиций в экономику сельских территорий, сельского предпринимательства, нуждающихся в заёмных средствах и содействуют развитию личных подсобных хозяйств, фермерства, малого предпринимательства.

За период с 2013 по 2021 годы в Липецкой области создано 292 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов первого уровня, 19 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов второго уровня. В СКПК первого уровня вовлечено около 70 тысяч личных подсобных хозяйств.

В 2020 году сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами области было выдано займов на сумму 1 222,1 млн рублей. Также привлечено от членов кооперативов займов на сумму 534,3 млн рублей. Сельскохозяйственные кредитные кооперативы активно поддерживаются администрацией Липецкой области через стимулирование в виде субсидий.

«Кредитная кооперация особенно важна для сельских жителей, которые не всегда имеют доступ к полному спектру банковских услуг, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Сельские предприниматели получают возможность развивать производство, создавать рабочие места, реализовывать новые проекты, что положительно сказывается на уровне и качестве жизни населения».

В регионе действуют институты поддержки кооперации регионального уровня: Фонд поддержки кооперативов, Центр развития кооперативов, Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Липецкий», Саморегулируемая организация МА СКПК «Единство», членами которой являются все СКПК области.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.