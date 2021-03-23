«Открытие»: надежная онлайн-инкассация для бизнеса

Банк представляет удобный удаленный сервис для представителей бизнес-сообщества.

Банк предлагает «Онлайн-инкассацию» с использованием автоматической депозитной машины (АДМ) по ID-карте. Вне зависимости от наличия расчетного счета в банке «Открытие», все предприниматели могут воспользоваться услугой онлайн-инкассации и установить АДМ. Банк организует закупку, установку и подключение устройства «под ключ», а также предоставляет клиенту ID-карту - идентификатор юридического лица и его реквизитов для внесения выручки, который позволяет перечислять денежные средства в банк, в котором у клиента открыт расчетный счет.

В банке подчеркивают, что сервис удобен для тех, кто хранит средства в нескольких банках. Важно, что сразу после внесения наличной выручки в АДМ ее хранение переходит под ответственность банка.

- Мы постоянно совершенствуем сервисы, исходя из потребностей бизнеса. В частности, чтобы наличная выручка как можно скорее попадала в ее распоряжение, поэтому онлайн-инкассация для них незаменима - она позволяет пополнять счет онлайн в режиме 24/7, не выходя из торговой точки, - подчеркивает Сергей Животягин, директор департамента транзакционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».